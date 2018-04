Tiếc hùi hụi dàn xe quân sự phiến quân thiêu hủy tại Douma

Theo South Front ngày 26/4, phiến quân Jaish al-Islam mới đây đăng tải loạt ảnh ghi lại cảnh chúng thiêu hủy nhiều xe quân sự, vũ khí hạng nặng,... trước khi chúng rút khỏi thị trấn Douma hơn tuần trước. Ảnh: SF. Được biết, theo thỏa thuận với chính phủ Damascus, các tay súng Jaysh al-Islam chỉ được mang theo vũ khí hạng nhẹ khi rời khỏi Douma. Và chúng đã từ chối bàn giao vũ khí hạng nặng cho Quân đội Syria. Ảnh: SF. Phiến quân Jaysh al-Islam quyết định đốt số trang thiết bị quân sự này trước khi rời khỏi Douma. Ảnh: SF. Trong đó có hệ thống tên lửa đất đối không OSA. Ảnh: SF. Những chiếc xe tăng chiến đấu bị thiêu rụi trong biển lửa. Ảnh: SF. Về diễn biến mới nhất trên chiến trường Syria hiện nay, theo hãng Fars (Iran), Quân đội Syria tiếp tục mở cuộc tấn công dồn dập nhằm vào các căn cứ của phiến quân IS ở Nam Damascus, qua đó giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều cứ điểm. Ảnh: FNA. Nguồn tin cho hay, nhiều chỉ huy cấp cao của phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng chính phủ Syria ở Nam Damascus. Ảnh: FNA. Trong khi đó, Quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát toàn bộ Đông Qalamoun ở Damascus sau khi các tay súng khủng bố rút khỏi khu vực này. Ảnh: FNA. “Tất cả các tay súng khủng bố đã rời khỏi Al-Rahibeh, Jairoud và Al-Nasserieh cùng ngôi làng al-Atneh ở Đông Qalamoun. Quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát khu vực chiến lược và thị trấn al-Rahibeh ở Đông Qalamoun hôm 25/4”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn: AMN)

