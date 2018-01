Sự thật kinh ngạc bạn có thể chưa biết về cảnh sát Mỹ

Theo kết quả khảo sát cho thấy, 90% cảnh sát Mỹ rất thích ăn bánh donut. (Ảnh: The Richest) Nhiều cảnh sát Mỹ có những quy tắc riêng và tuân thủ theo quy tắc đó, chẳng hạn như có cảnh sát sẽ không bắt giữ bất cứ ai lớn tuổi hơn ông bà của mình. Nhiều người vô gia cư ở Mỹ cố tình để cảnh sát bắt vì muốn... vào tù, bởi ít ra ở trong tù họ sẽ có cái ăn và chỗ ngủ ấm áp hơn. Cảnh sát Mỹ đôi khi phải làm những việc mà họ không muốn như bắt giữ người mà họ cảm thấy vô tội. Trong hàng ngũ cảnh sát ở Mỹ vẫn tồn tại tình trạng tham nhũng. “Cách họ nói chuyện, ăn mặc,...sẽ tiết lộ cho bạn đó có phải là một cảnh sát tốt hay xấu”, một cảnh sát nói. Theo Richest, không ít cảnh sát ở Mỹ gặp khó khăn trong việc hẹn hò với người ngoài ngành. Ngoài công việc trên cơ quan, cảnh sát Mỹ cũng làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập. Ai cũng có thể vi phạm luật pháp và không loại trừ cảnh sát. Việc cảnh sát bị ngồi tù ở Mỹ không phải là điều quá ngạc nhiên. Theo The Richest, thực tế cho thấy, tại Mỹ, mọi người dễ mất bạn bè khi trở thành cảnh sát. Lý do là bởi vì nếu một người bạn vi phạm pháp luật, cảnh sát không thể bỏ qua và vẫn phải xử lý theo đúng quy định. Cảnh sát Mỹ sử dụng khá nhiều ám hiệu trong công việc lẫn cuộc sống bên ngoài của mình. Theo Richest, tại Mỹ, đa số người dân không thích cảnh sát. Nhiều cảnh sát thừa nhận rằng họ từng nói dối hoặc sửa đổi nội dung trong các bản báo cáo. Hầu hết cảnh sát Mỹ luôn tránh sử dụng vũ khí ở mức tối đa. Họ thường chỉ rút súng trong trường hợp thực sự cần thiết. Mời độc giả xem thêm video về nhà tù ở Mỹ (Nguồn: CNN)

Theo kết quả khảo sát cho thấy, 90% cảnh sát Mỹ rất thích ăn bánh donut. (Ảnh: The Richest) Nhiều cảnh sát Mỹ có những quy tắc riêng và tuân thủ theo quy tắc đó, chẳng hạn như có cảnh sát sẽ không bắt giữ bất cứ ai lớn tuổi hơn ông bà của mình. Nhiều người vô gia cư ở Mỹ cố tình để cảnh sát bắt vì muốn... vào tù, bởi ít ra ở trong tù họ sẽ có cái ăn và chỗ ngủ ấm áp hơn. Cảnh sát Mỹ đôi khi phải làm những việc mà họ không muốn như bắt giữ người mà họ cảm thấy vô tội. Trong hàng ngũ cảnh sát ở Mỹ vẫn tồn tại tình trạng tham nhũng. “Cách họ nói chuyện, ăn mặc,...sẽ tiết lộ cho bạn đó có phải là một cảnh sát tốt hay xấu”, một cảnh sát nói. Theo Richest, không ít cảnh sát ở Mỹ gặp khó khăn trong việc hẹn hò với người ngoài ngành. Ngoài công việc trên cơ quan, cảnh sát Mỹ cũng làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập. Ai cũng có thể vi phạm luật pháp và không loại trừ cảnh sát. Việc cảnh sát bị ngồi tù ở Mỹ không phải là điều quá ngạc nhiên. Theo The Richest, thực tế cho thấy, tại Mỹ, mọi người dễ mất bạn bè khi trở thành cảnh sát. Lý do là bởi vì nếu một người bạn vi phạm pháp luật, cảnh sát không thể bỏ qua và vẫn phải xử lý theo đúng quy định. Cảnh sát Mỹ sử dụng khá nhiều ám hiệu trong công việc lẫn cuộc sống bên ngoài của mình. Theo Richest, tại Mỹ , đa số người dân không thích cảnh sát. Nhiều cảnh sát thừa nhận rằng họ từng nói dối hoặc sửa đổi nội dung trong các bản báo cáo. Hầu hết cảnh sát Mỹ luôn tránh sử dụng vũ khí ở mức tối đa. Họ thường chỉ rút súng trong trường hợp thực sự cần thiết. Mời độc giả xem thêm video về nhà tù ở Mỹ (Nguồn: CNN)