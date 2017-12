Quân đội Syria tung đội “Thợ săn IS” diệt khủng bố ở Hama

Theo hãng Fars (Iran) ngày 25/12, Quân đội Syria đã thành lập một đơn vị “ Thợ săn IS” mới ở tỉnh Hama sau khi lực lượng này chứng minh hoạt động hiệu quả trong nhiều chiến dịch quân sự khắp đất nước. Ảnh: AMN. “Lực lượng đặc nhiệm săn IS đã thành lập đơn vị mới ngay trong thành phố lớn Suqaylabiyah ở Tây Bắc Hama”, truyền thông của lực lượng IS Hunters thông báo. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho hay, “Thợ săn IS” được coi là đơn vị chiến đấu tinh nhuệ trong các lực lượng vũ trang của Syria hiện nay. Ảnh: AMN. Thành phần chính của lực lượng này chính là những binh sĩ ưu tú của Quân đội Syria và lính đánh thuê nước ngoài. Ảnh: AMN. Lực lượng đặc nhiệm IS Hunters được Nga huấn luyện có nhiệm vụ chuyên săn lùng và tiêu diệt các phần tử phiến quân IS. Ảnh: AMN. Được biết, trong hơn 72 giờ qua, lực lượng Mãnh Hổ Syria đã nã hơn 300 quả tên lửa nhằm vào phiến quân HTS ở các thị trấn Al-Lataminah và Kafr Zita, phía bắc tỉnh Hama, để làm suy yếu các tuyến phòng thủ của nhóm khủng bố này trước khi mở chiến dịch sắp tới tại tỉnh Idlib. Ảnh: ANNA. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, theo Al Masdar News ngày 25/12, các chiến đấu cơ Nga đã thực hiện các cuộc không kích dồn dập nhằm vào căn cứ của nhóm liên minh thánh chiến Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) ở vùng nông thôn phía đông nam tỉnh Idlib. Ảnh: AMN. “Không quân Nga đã thực hiện hơn 15 đợt không kích nhắm vào các căn cứ của HTS ở thị trấn Abu Dali, Musharifah và Tal Touqan, qua đó phá hủy trụ sở của HTS ở Tal Touqan và tiêu diệt nhiều chiến binh khủng bố”, nguồn tin cho hay. Ảnh: SouthFront. Còn tại chiến trường Damascus, các tay súng HTS hoạt động tại thung lũng Beit Jinn đã đầu hàng Quân đội Syria sau khi hứng chịu thất bại liên tiếp trong cuộc giao tranh với lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus trong một tháng qua. Ảnh: SouthFront. Mời độc giả xem video: Quân đội Syria tấn công phiến quân HTS ở Hama (Nguồn: AMN)

