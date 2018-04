Quân đội Syria sẵn sàng tổng tấn công IS ở Nam Damascus

Theo South Front ngày 12/4, Quân đội Syria và lực lượng đồng minh chuẩn bị mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm quét sạch phiến quân IS ở Trại Yarmouk, Nam Damascus. Ảnh: SF. Các nguồn tin địa phương cho biết, hàng trăm xe quân sự chở 1.000 binh sĩ Syria đã tới khu vực Nam Damascus trong hai ngày qua. Ảnh: SF. Hiện tại, hơn 80% diện tích Trại Yarmouk và quận al-Qadam ở phía nam Damascus hiện nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức khủng bố IS. Nguồn tin địa phương nói thêm, hơn 2.500 chiến binh IS đang “cố thủ” trong khu vực này. Ảnh: SF. Nguồn tin của lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus cho biết, Quân đội Syria đã triển khai các binh sĩ và xe tăng chiến đấu xung quanh quận al-Qadam và Trại Yarmouk ngày 12/4. Ảnh: SF. Được biết, Quân chính phủ Syria sẽ phối hợp với các tay súng phiến quân “ôn hòa” tại thị trấn Yalda, Babbila, Beit Sahm, phía đông Trại Yarmouk, để ngăn chặn bất cứ tay súng IS nào xâm nhập vào những khu vực này khi chiến dịch quân sự bắt đầu. Ảnh: SF. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát địa phương, chiến dịch quân sự nhằm vào nhóm IS phía nam thủ đô Damascus sẽ không được tiến hành cho tới khi mối đe dọa từ Mỹ đối với Syria không còn nữa. Ảnh: SF. Phiến quân IS có thể sẽ lợi dụng bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Mỹ để tràn vào thủ đô Damascus. Ảnh: Lực lượng chính phủ Syria. Ảnh: FNA. Trong khi đó, theo hãng Fars (Iran) ngày 12/4, lực lượng chính phủ Damascus đã nã pháo và tên lửa vào các căn cứ của phiến quân IS trên phố Palestine ở Trại Yarmouk và phía nam khu dân cư al-Tazamon. Ảnh: FNA. Các tay súng IS ở Yarmouk được cho là đang cảm thấy lo sợ trước cuộc tấn công sắp tới của lực lượng chính phủ Syria. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Hoạt động sơ tán phiến quân khỏi Douma được nối lại (Nguồn: Ruptly)

