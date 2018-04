Quân đội Syria hừng hực khí thế “xóa sổ” IS ở Nam Damascus

Theo Al Masdar News, hàng nghìn binh sĩ Quân đội Syria và lực lượng bán quân sự Palestine đã tiến vào một số khu vực ở Nam Damascus, sẵn sàng mở cuộc tấn công nhằm quét sạch các phần tử khủng bố IS. Ảnh: AMN. Nguồn tin quân sự ở Damascus cho hay, sau khi lực lượng Mãnh Hổ tới Nam Damascus, Quân đội Syria đã điều thêm quân tiếp viện từ Đông Ghouta và tỉnh Daraa tới khu vực này. Ảnh: AMN. “Lữ đoàn 105 và 106 của Vệ binh Cộng hòa Syria đã tới trục phía bắc của Trại Yarmouk, cách ‘địa phận’ của phiến quân IS chỉ vài trăm mét”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Theo AMN, Sư đoàn Cơ giới 4, với sự hỗ trợ của lực lượng Palestine, sẽ chỉ huy cuộc chiến chống khủng bố IS tại quận Trại Yarmouk, Al-Qadam và Tadamon. Ảnh: AMN. Ngoài ra, lực lượng "Thợ săn IS" được cho là cũng sẽ tham gia vào chiến dịch quân sự sắp tới của Quân chính phủ Syria nhằm quét sạch các tay súng khủng bố IS ở Nam Damascus. Ảnh: AMN. Một nguồn tin trong Quân đội Syria tiết lộ với South Front, cuộc tấn công nhằm vào nhóm IS tại Trại Yarmouk có thể diễn ra trong vài giờ tới. Ảnh: AMN. Theo nhà quan sát địa phương, các chiến binh IS tại Trại Yarmouk có thể sẽ kháng cự cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Damascus và đồng minh trong vài ngày hoặc vài tuần, nhưng chúng sẽ không tránh khỏi thất bại. Ảnh: SF. Được biết, trong tuần qua, phiến quân IS đã nhiều lần nã pháo vào các khu vực dân cư ở Damascus trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn cản cuộc tấn công của Quân đội Syria. Ảnh: SF. Bản đồ tình hình chiến sự tại Nam Damascus ngày 15/4/2018. Ảnh: SF. Mời độc giả xem thêm video: Đoàn xe chở phiến quân rời khỏi Đông Ghouta (Nguồn: Ruptly)

