Phiến quân phục thù, Quân đội Nga tổn thất nặng ở Syria?

Theo hãng Al Masdar News ngày 4/1, Bộ Quốc phòng Nga mới đây xác nhận rằng hai quân nhân Nga thiệt mạng trong vụ pháo kích của các phần tử khủng bố nhằm vào căn cứ không quân Khmeimim (ảnh) ở tỉnh Latakia, Syria, hôm 31/12/2017. Ảnh: Sputnik. Trước đó, South Front dẫn nguồn tin ngày 3/1 cho hay, 7 máy bay Nga, trong đó có 4 chiếc Su-24, hai chiếc Su-35 và một máy bay vận tải An-72, đã bị phá hủy trong vụ pháo kích căn cứ Khmeimim cuối tuần trước. Ngoài ra, 9 quân nhân Nga có thể đã bị thương trong vụ tấn công. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin này. Ảnh: Sputnik. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Damascus, ngày 3/1, Quân đội Syria được cho là đã giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Ayn Zuriqa ở vùng Đông Ghouta, đồng thời cắt đứt tuyến đường trọng yếu nối al-Nashabiyah với khu vực còn lại ở Đông Ghouta hiện do nhóm phiến quân chiếm đóng. Ảnh: SF. Trong khi đó, nhóm phiến quân Phong trào Ahrar al-Sham đã bất ngờ tấn công căn cứ của Lực lượng Đặc nhiệm Syria (SMF) ở Harasta, phía bắc Đông Ghouta. Tuy nhiên, SMF đã đập tan cuộc tấn công này và tiêu diệt hai tay súng Ahrar al-Sham. Ảnh: SF. Ngoài ra, hàng chục chiến binh Ahrar al-Sham và ba chỉ huy của nhóm phiến quân này đã bỏ mạng trong các cuộc giao tranh với lực lượng chính phủ Syria xung quanh căn cứ Armored Vehicles, Đông Ghouta, vài ngày qua. Ảnh: SF. Còn tại Deir Ezzor, AMN đưa tin, giao tranh ác liệt giữa lực lượng người Kurd và phiến quân IS ở khu vực bờ đông sông Euphrates vẫn tiếp diễn ác liệt. Ảnh: AMN. “Các cuộc giao tranh giữa người Kurd và IS tại thị trấn Abu Hammam và Haijin do nhóm khủng bố chiếm đóng đã kéo dài trong suốt gần ba tuần, với thương vong gia tăng ở cả hai phía”, nguồn tin cho hay. Ảnh: SF. Tại Idlib, theo hãng Fars (Iran), Quân đội Syria đã mở cuộc tấn công mới nhằm giành lại quyền kiểm soát một khu vực chiến lược ở phía đông nam tỉnh này sau khi tái chiếm các khu al-Zarzur, Sham al-Hawa và Um al-Khalakhil. Ảnh: FNA. Còn tại tỉnh Hama, các tay súng khủng bố thuộc nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham vừa tuyên bố đã phá hủy một chiếc xe tăng T-72 của Quân đội Syria bằng tên lửa dẫn đường chống tăng hôm 2/1 giữa lúc giao tranh tiếp diễn tại thị trấn Al-Rajhan. Ảnh: AMN. Phiến quân HTS phá hủy một xe tăng của Quân đội Syria ở Hama (Nguồn: AMN)

