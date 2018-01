Phiến quân IS và Jaysh al-Islam giao tranh, Quân đội Syria hưởng lợi

Theo Al Masdar News ngày 13/1, phiến quân IS đã bất ngờ tấn công căn cứ của "đối thủ cạnh tranh địa bàn" Jaysh al-Islam ở khu Zein phía nam quận Yalda, thủ đô Damascus, nhằm trả đũa vụ đánh úp trước đó của Jaysh al-Islam. Ảnh: AMN. “Ngày 12/1, các tay súng IS nã đạn pháo dồn dập vào căn cứ của phiến quân Jaysh al-Islam ở khu Zein phía nam quận Yalda nhằm trả đũa lần chúng bị đột kích cũng tại khu vực này cách đây 8 ngày”, nguồn tin cho hay. Ảnh: panarmenian. Được biết, phiến quân IS sử dụng súng máy, pháo, và triển khai các tay súng bắn tỉa trong cuộc phản công vừa qua. Ảnh: AMN. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt trong cuộc giao đấu giữa IS và Jayash al-Islam tại Damascus. Ảnh: AMN. “Sau 12 giờ giao tranh ác liệt, khủng bố IS được cho là đã chiếm được quyền kiểm soát nhiều căn cứ của Jaysh al-Islam trong khu Zein”, nguồn tin cho biết. Ảnh: AMN. Ngoài ra, truyền thông của IS khẳng định nhóm khủng bố này đã tiêu diệt 6 chiến binh Jaysh al-Islam và làm bị thương 30 tay súng khác. Ảnh: AMN. Chúng còn bắt sống một tay súng Jaysh al-Islam và sau đó xử tử công khai. Ảnh: AMN. Hiện chưa rõ cuộc chiến của nhóm IS với phiến quân Jaysh al-Islam ở Nam Damascus còn tiếp diễn hay không. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Phiến quân HTS phá hủy xe tăng của Quân đội Syria (Nguồn: AMN)

Theo Al Masdar News ngày 13/1, phiến quân IS đã bất ngờ tấn công căn cứ của "đối thủ cạnh tranh địa bàn" Jaysh al-Islam ở khu Zein phía nam quận Yalda, thủ đô Damascus, nhằm trả đũa vụ đánh úp trước đó của Jaysh al-Islam. Ảnh: AMN. “Ngày 12/1, các tay súng IS nã đạn pháo dồn dập vào căn cứ của phiến quân Jaysh al-Islam ở khu Zein phía nam quận Yalda nhằm trả đũa lần chúng bị đột kích cũng tại khu vực này cách đây 8 ngày”, nguồn tin cho hay. Ảnh: panarmenian. Được biết, phiến quân IS sử dụng súng máy, pháo, và triển khai các tay súng bắn tỉa trong cuộc phản công vừa qua. Ảnh: AMN. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt trong cuộc giao đấu giữa IS và Jayash al-Islam tại Damascus. Ảnh: AMN. “Sau 12 giờ giao tranh ác liệt, khủng bố IS được cho là đã chiếm được quyền kiểm soát nhiều căn cứ của Jaysh al-Islam trong khu Zein”, nguồn tin cho biết. Ảnh: AMN. Ngoài ra, truyền thông của IS khẳng định nhóm khủng bố này đã tiêu diệt 6 chiến binh Jaysh al-Islam và làm bị thương 30 tay súng khác. Ảnh: AMN. Chúng còn bắt sống một tay súng Jaysh al-Islam và sau đó xử tử công khai. Ảnh: AMN. Hiện chưa rõ cuộc chiến của nhóm IS với phiến quân Jaysh al-Islam ở Nam Damascus còn tiếp diễn hay không. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Phiến quân HTS phá hủy xe tăng của Quân đội Syria (Nguồn: AMN)