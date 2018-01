Phiến quân IS phục kích, tàn sát lính Ai Cập ở Sinai

Theo hãng Amaq, “loa” tuyên truyền của phiến quân IS, nhóm khủng bố này đã tiến hành một vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của Quân đội Ai Cập ở khu Wadi al-Arish, phía nam thành phố Arish của bán đảo Sinai, hôm 26/1. (Nguồn ảnh: South Front) “Hai xe quân sự của Ai Cập đã bị phá hủy trong khi nhiều binh sĩ nước này thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ phục kích vừa qua”, Amaq tuyên bố. Khói lửa bốc lên trong vụ tấn công của IS ở bán đảo Sinai hôm 26/1. Ngoài ra, các chiến binh IS cũng phá hủy một xe quân sự của Ai Cập gần chốt kiểm soát al-Shair xung quanh thành phố Rafah, phía bắc bán đảo Sinai. Nguồn tin cho hay, sở dĩ IS tiến hành vụ đánh bom được cho là để đáp trả chiến dịch quân sự của Quân đội Ai Cập nhằm vào nhóm khủng bố này ở bán đảo Sinai hôm 26/1. Lán trại của tổ chức khủng bố IS bị đốt cháy. Về phía Ai Cập, người phát ngôn Tamer Rifai cho biết quân đội nước này đã phát hiện và phá hủy 10 căn cứ của IS trong chiến dịch quân sự ở Sinai. Trong căn cứ này, phiến quân IS cất giữ nhiều vật liệu nổ nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào Quân đội Ai Cập. Mời độc giả xem thêm video: Người Kurd tấn công phiến quân IS ở Raqqa (Nguồn: AMN)

