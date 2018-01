Phiến quân IS chuyển mặt trận mới ở Châu Phi?

Theo South Front, nhóm phiến quân IS ở Tây Phi (hay phiến quân Boko Haram) đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhiều căn cứ của Quân đội Nigeria gần Hồ Tchad hồi tuần trước. Dường như phiến quân IS đang muốn mở mặt trận mới ở Châu Phi sau thất bại trên chiến trường Trung Đông. (Nguồn ảnh: South Front) Hãng Amaq có liên hệ với IS đưa tin, tổ chức này đã thực hiện một loạt các vụ tấn công nhằm vào Quân đội Nigeria tại vùng Diffa và một số khu vực lân cận hôm 18/1. “Các tay súng Boko Haram đã sát hại 25 binh sĩ Nigeria và cướp được 4 xe quân sự trang bị súng máy cùng hai xe chiến đấu bộ binh”, hãng Amaq cho biết. Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters dẫn lời một cảnh sát địa phương cho biết các chiến binh Boko Haram đi trên những chiếc xe quân sự được sơn màu của Quân đội Nigeria và xông vào làng Toumour. Trước cuộc tấn công bất ngờ, binh sĩ Nigeria buộc phải rút lui tạm thời khỏi căn cứ xung quanh ngôi làng. Nhưng chỉ vài tiếng sau, được sự yểm trợ hỏa lực, Quân đội Nigeria đã giành lại quyền kiểm soát các căn cứ bị mất xung quanh Toumour. “Chỉ có 4 binh sĩ Nigeria thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong cuộc đột kích của phiến quân thân IS ở Toumour”, hãng thông tấn Reuters cho biết thêm. Các tay súng khủng bố thu được nhiều "chiến lợi phẩm" trong cuộc tấn công Quân đội Nigeria. Những bức ảnh về cuộc đột kích của phiến quân Boko Haram do nhóm khủng bố này đăng tải. Nguồn tin cho biết thêm, vụ đột kích trên do chi nhánh Abu-Musab al-Barnawi của phiến quân Boko Haram tiến hành. Được biết, các tay súng Abu-Musab al-Barnawi đã mở rộng hoạt động vào khu vực phía đông nam Nigeria kể từ năm 2014. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tịch thu vũ khí của IS ở Deir Ezzor (Nguồn: South Front)

