Nước Nga trước nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 của ông Putin

Nhiệm kỳ Tổng thống Nga lần thứ 3 của ông Putin kết thúc ngày 6/5. Ngày 7/5, ông Putin sẽ tuyên thệ nhậm chức và bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 4. Trong ảnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thăm trung tâm phát thẻ hoạt động World Cup tại Sochi hôm 3/5. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết chi tiết kịch bản lễ nhậm chức của ông Putin đã được lên kế hoạch và không có thay đổi lớn so với các lễ nhậm chức năm 2000 và 2004. Trong ảnh, chiếc xe chuyên dụng dành cho Tổng thống Putin trong ngày nhậm chức 7/5. Ảnh: TASS. Lễ nhậm chức tổng thống Nga nhiệm kỳ 4 của ông Putin sẽ được tổ chức tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow. Theo nghi lễ truyền thống, ông Putin sẽ bước lên tổng cộng 66 bậc thang, đi qua nhiều căn phòng lịch sử trước khi đặt chân vào sảnh đường Andreevsky và thực hiện nghi lễ tuyên thệ tại đây. Ảnh: RT. Theo Moscow Times, ngành Bưu chính Nga sẽ ban hành loại tem tổng thống nhân lễ nhậm chức nhiệm kỳ 4 của ông Putin. "Ngày 7/5/2018, Vladimir Putin nhậm chức tổng thống nước Liên bang Nga", dòng chữ được in trên những con tem tổng thống năm nay. Khoảng 252.000 con tem, in hình Tháp Spasskaya, Tháp Savior và Nhà Thượng viện tại Điện Kremlin, sẽ được phát hành. Ảnh: Kyiv Post. Ông Putin bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 với sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Nga. Trong cuộc bầu cử ngày 18/3, ông Putin giành chiến thắng áp đảo khi nhận được 76,65% số phiếu ủng hộ. Người đứng thứ 2 trong cuộc bầu cử là Pavel Grudinin của đảng Cộng sản Nga chỉ giành được 11,82% số phiếu. "Người dân Nga cho thấy mức độ tin tưởng gần như tuyệt đối vào nhà lãnh đạo sau gần 20 năm", Moscow Times nhận định. Trong ảnh, cuộc tuần hành ủng hộ Tổng thống Putin tại tượng đài Alexander Pushkin hôm 5/5. Ảnh: TASS. Phe đối lập tại Nga lại cho rằng ông Putin không thể kiểm soát mãi mãi Điện Kremlin và "đã đến lúc nước Nga cần thay đổi". Thủ lĩnh phong trào phản đối Tổng thống Putin, ông Alexei Navalny, bị bắt trong cuộc biểu tình hôm 5/5. Ông Navalny đã được thả hôm 6/5 trước ngày nhậm chức của ông Putin. Ông Putin sẽ chính thức bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 sau lễ nhậm chức ngày 7/5. Trên cương vị lãnh đạo nước Nga, Tổng thống Putin sẽ phải giải quyết các vấn đề kinh tế như thiếu hụt nguồn nhân lực, gánh nặng lương hưu, đa dạng hóa nền kinh tế, đổi mới nền công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài. Ông Putin cũng sẽ phải chèo lái con thuyền nước Nga thoát khỏi bao vây cô lập quốc tế sau các đòn trừng phạt của phương Tây. Ảnh: TASS.

Nhiệm kỳ Tổng thống Nga lần thứ 3 của ông Putin kết thúc ngày 6/5. Ngày 7/5, ông Putin sẽ tuyên thệ nhậm chức và bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 4. Trong ảnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thăm trung tâm phát thẻ hoạt động World Cup tại Sochi hôm 3/5. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết chi tiết kịch bản lễ nhậm chức của ông Putin đã được lên kế hoạch và không có thay đổi lớn so với các lễ nhậm chức năm 2000 và 2004. Trong ảnh, chiếc xe chuyên dụng dành cho Tổng thống Putin trong ngày nhậm chức 7/5. Ảnh: TASS. Lễ nhậm chức tổng thống Nga nhiệm kỳ 4 của ông Putin sẽ được tổ chức tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow. Theo nghi lễ truyền thống, ông Putin sẽ bước lên tổng cộng 66 bậc thang, đi qua nhiều căn phòng lịch sử trước khi đặt chân vào sảnh đường Andreevsky và thực hiện nghi lễ tuyên thệ tại đây. Ảnh: RT. Theo Moscow Times, ngành Bưu chính Nga sẽ ban hành loại tem tổng thống nhân lễ nhậm chức nhiệm kỳ 4 của ông Putin. "Ngày 7/5/2018, Vladimir Putin nhậm chức tổng thống nước Liên bang Nga", dòng chữ được in trên những con tem tổng thống năm nay. Khoảng 252.000 con tem, in hình Tháp Spasskaya, Tháp Savior và Nhà Thượng viện tại Điện Kremlin, sẽ được phát hành. Ảnh: Kyiv Post. Ông Putin bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 với sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Nga. Trong cuộc bầu cử ngày 18/3, ông Putin giành chiến thắng áp đảo khi nhận được 76,65% số phiếu ủng hộ. Người đứng thứ 2 trong cuộc bầu cử là Pavel Grudinin của đảng Cộng sản Nga chỉ giành được 11,82% số phiếu. "Người dân Nga cho thấy mức độ tin tưởng gần như tuyệt đối vào nhà lãnh đạo sau gần 20 năm", Moscow Times nhận định. Trong ảnh, cuộc tuần hành ủng hộ Tổng thống Putin tại tượng đài Alexander Pushkin hôm 5/5. Ảnh: TASS. Phe đối lập tại Nga lại cho rằng ông Putin không thể kiểm soát mãi mãi Điện Kremlin và "đã đến lúc nước Nga cần thay đổi". Thủ lĩnh phong trào phản đối Tổng thống Putin, ông Alexei Navalny, bị bắt trong cuộc biểu tình hôm 5/5. Ông Navalny đã được thả hôm 6/5 trước ngày nhậm chức của ông Putin . Ông Putin sẽ chính thức bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 sau lễ nhậm chức ngày 7/5. Trên cương vị lãnh đạo nước Nga, Tổng thống Putin sẽ phải giải quyết các vấn đề kinh tế như thiếu hụt nguồn nhân lực, gánh nặng lương hưu, đa dạng hóa nền kinh tế, đổi mới nền công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài. Ông Putin cũng sẽ phải chèo lái con thuyền nước Nga thoát khỏi bao vây cô lập quốc tế sau các đòn trừng phạt của phương Tây. Ảnh: TASS.