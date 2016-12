Những bức ảnh có sức mạnh hơn ngàn lời nói về năm 2016

Hồi tháng 1, Tổng thống Obama đã có bài phát biểu xúc động về những biện pháp cần làm để ngăn chặn tình trạng xả súng bừa bãi ở Mỹ. "Mỗi lần nghĩ đến bọn trẻ, tôi lại như phát điên", ông Obama nói khi nhắc lại cuộc thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook năm 2012. Nguồn: AP Sau một cuộc bầu cử nhiều thị phi nhất trong lịch sử nước Mỹ, ông Donald Trump đã chính thức trở thành Tổng thống đời thứ 45 của Hoa Kỳ. Tạp chí Time đã bình chọn ông Trump là Nhân vật của năm với danh hiệu "Tổng thống của nước Mỹ chia rẽ". Nguồn: Time Bức ảnh có sức mạnh tuyệt vời này đã bắt được khoảnh khắc một người phụ nữ Syria tháo bỏ chiếc khăn trùm đầu để ăn mừng ngôi làng của mình được giải phóng khỏi IS. Nguồn: Reuters Mới đây nhất, ngày 19/12, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ bị ám sát khi đang phát biểu trong một buổi khai mạc triển lãm ở Ankara. Thủ phạm đứng ngay sau ông và không có bất kỳ một rào cản an ninh nào khi thực hiện hành động thủ ác này. Nguồn: AP Biểu tường đoàn kết hiếm thấy giữa Triều Tiên và Hàn Quốc khi vận động viên của hai nước này chụp một tấm ảnh kỷ niệm trong Thế vận hội Olympics tại Rio de Janeiro. Nguồn: Reuters Bức ảnh một nữ tiếp viên hàng không bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở sân bay Brussels, Bỉ hồi tháng 3 đã khiến cả thế giới rúng động. 32 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu nhất lịch sử nước Bỉ và tổ chức khủng bố IS sau đó đã đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công. Nguồn: AP Bức ảnh cho thấy chiếc Không lực Một của Tổng thống Mỹ chuẩn bị đáp xuống Havana, Cuba. Chuyến thăm Cuba của ông Obama cũng là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Nhà Trắng trong gần một thế kỷ sau khi Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Cuba. Nguồn: Reuters Vào tháng 7, một cuộc đảo chính bất thành do một phần của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đã diễn ra trong chưa đầy 24 giờ. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi những người ủng hộ ông xuống đường và trấn áp phe nổi dậy. Bức ảnh này cho thấy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng trước đài tưởng niệm Cộng hòa ở quảng trưởng Taksim tại Istanbul. Nguồn: Reuters 49 người đã thiệt mạng sau khi một tay súng có liên hệ với IS xả súng dã man vào câu lạc bộ đêm Pulse ở Orlando, Florida, Mỹ. Bi kịch này đã khiến cộng đồng người đồng tính và cả thế giới bàng hoàng. Nguồn: Reuters Thủ tướng Anh David Cameron, cùng vợ Samantha và các con Nancy, Elwen và Florence ôm nhau trước cửa tòa nhà số 10 phố Downing. Bức ảnh được chụp chỉ vài phút trước khi ông Cameron tuyên bố từ chức sau cuộc trưng cầu dân ý với chiến thắng bất ngờ của phe ủng hộ Brexit (Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu). Nguồn: AP Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel gặp nhau lần cuối trước khi ông Obama rời Nhà Trắng hồi tháng 11 vừa qua. Hai nhà lãnh đạo đã phát triển một mối quan hệ vô cùng khăng khít trong suốt 8 năm vừa qua. Nguồn: Reuters Vào tháng 7, một chiếc xe tải 19 tấn đã lao thẳng vào đám đông người đang ăn mừng ngày lễ Bastille ở bên bờ sông Nice, Pháp. 86 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương sau vụ tấn công mà IS đã nhận trách nhiệm. Trong ảnh, một lá cờ Pháp nằm giữa đống đồ nát tươm của các nạn nhân. Nguồn: Reuters Cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Philippines Duterte trong gần 6 tháng qua đã trở thành tin tức nổi bật của truyền thông thế giới. Kể từ khi ông Duterte nhậm chức, chiến dịch này đã lấy đi mạng sống của hơn 5.500 nghi phạm sử dụng hoặc buôn bán ma túy bất hợp pháp. Những tội phạm khác phải sống trong các nhà tù quá tải như bức ảnh ở trên. Nguồn: Reuters Người hâm mộ đội bóng Associação Chapecoense de Futebol thắp nến tưởng niệm các cầu thủ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trên đường thi đấu giải Copa Sudamericana tại sân vận động Chapećo, Brazil. Nguồn: Reuters

