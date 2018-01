Nhóm sát thủ chuyên nghiệp làm tay sai cho băng đảng khét tiếng

Sosnovsky là thành viên của Kemerovo, nhóm sát thủ khét tiếng thuộc băng tội phạm Orekhovo.

Sosnovsky, kẻ đã giết 16 người. “Ăn lương” tùy theo độ “mạnh tay”



Sinh năm 1966 tại tỉnh Kemerovo, Sosnovsky đã tham gia chiến đấu ở Afghanistan, ra quân vào năm 1986 và xin vào làm việc tại hầm mỏ. Sau đó, Sosnovsky chuyển đến Matxcơva, gia nhập nhóm Kemerovo thuộc băng Orekhovo và được giao nhiệm vụ đầu tiên - loại bỏ Vladimir Prigoda, thành viên của Orekhovo, một kẻ nghiện ma túy.

Ngày 4-6-1996, hắn đội mũ bóng chày, đeo kính đứng rình “con mồi” trên phố Vokzalnaya, Odintsovo, tỉnh Matxcơva. Khi thấy Prigoda xuất hiện cùng với bạn là Yevgeny Voskoboinikov, Sosnovsky rút súng ngắn bắn chết cả 2 người và biến mất. Theo lời khai của hắn, các thành viên của Kemerovo đều nhận lương tháng, 500 USD cho người mới và 2.000 - 3.000 USD cho đối tượng đã được tin cẩn. Sau vụ giết người đầu tiên, lương của hắn tăng lên 2.000 USD. Năm 2015, Sosnovsky nhận 200.000 - 250.000 rúp/tháng.

Do Tổng Giám đốc Trung tâm thương mại Odintsovo ông Sergey Zhurba có ý định không tiếp tục nộp tiền “bảo kê” 30.000 - 40.000 euro/tháng cho Orekhovo, Sosnovsky được giao xử lý doanh nhân này. Đêm 14-7-2010, trên đoạn đường từ cao tốc Mozhayskoye đến khu dân cư Selektsioner-2, Sosnovsky và sát thủ Sergey Frolov đã dùng súng tiểu liên AK-47 bắn 58 phát đạn vào chiếc ô tô Range Rover do lái xe Zakharov điều khiển chở ông Zhurba và vệ sĩ Khalilov. Ông Zhurba và Zakharov chỉ bị thương, Khalilov chết tại chỗ. Ngoài ra, ông Utochkin, một nhân viên bảo vệ cũng tử vong do viên đạn lạc.

Chiều 12-9-2014, trên phố Gasheka ở Matxcơva, Sosnovsky và Frolov đã bắn chết bà Tatyana Akimtseva, luật sư của ông Zhurba và lái xe riêng của bà này. Ngày 24-10-2014, Sosnovsky dùng súng tiểu liên bắn vào chiếc ô tô Volvo S80 của doanh nhân Vladimir Moiseev, cấp phó của ông Zhurba khiến cả 2 vợ chồng ông Moiseev tử vong. Sau đó, Sosnovsky còn thuê Sarkisyan giết ông Zhurba với giá 5 triệu rúp. Ngày 4-6-2014 từ ngôi nhà gần nơi làm việc của doanh nhân này, Sarkisyan dùng súng bắn tỉa bắn trúng bụng ông Zhurba. Tuy nhiên, ông vẫn sống sót…

Giết tất cả những người thân tín của đối thủ

Theo cơ quan điều tra, Kemerovo được coi là “lực lượng đặc nhiệm” của Orekhovo. Các sát thủ chuyên nghiệp của nhóm được trang bị phương tiện kỹ thuật mới nhất. Năm 2015, Sosnovsky và các đồng phạm đã sử dụng trực thăng không người lái 4 cánh quạt được điều khiển bằng kính thực tế ảo. Ngoài ra, chúng còn bí mật thâm nhập vào e-mai, nghe trộm điện thoại, thay đổi điện thoại di động, không sử dụng thẻ SIM 2 lần…

Sosnovsky và Frolov là 2 sát thủ chính của Kemerovo. Theo cơ quan điều tra, nhóm này đã giết hại 39 người. Còn Sosnovsky bị cáo buộc giết 16 người, mưu sát 5 người. Đó là các doanh nhân, những người dưới quyền ông Zhurba, các thành viên của Orekhovo và đối thủ của băng này... Số lượng bị hại có thể còn tăng lên vì vụ án Sergey - Frolov vẫn đang được điều tra.

Trước đó, ngày 15-8-2015, Cơ quan Điều tra tỉnh Matxcơva phối hợp với các lực lượng của Bộ Nội vụ Nga và FSB (Cơ quan An ninh Liên bang) tỉnh Tver đã bắt được Sosnovsky và Frolov, những kẻ bị truy nã toàn Nga và quốc tế từ năm 1998. Hai đối tượng này sử dụng giấy tờ giả để cư trú ở tỉnh Tver.

Khám xét nhà để xe của Sosnovsky ở Tver và Odintsovo, cảnh sát thu được 2.300 viên đạn với nhiều kích cỡ khác nhau, 20 khẩu súng, trong đó có súng tiểu liên Kalashnikov, súng ngắn, súng trường bắn tỉa, súng phóng lựu chống tăng xách tay… Sau khi bị bắt, Sosnovsky khai rõ các vụ giết người đã thực hiện. Còn Frolov từ chối khai báo.

Ngày 12-12-2017, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo thành khẩn… Tòa án tỉnh Matxcơva đã tuyên phạt Sosnovsky 18 năm 8 tháng tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt, hạn chế tự do 2 năm, bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần cho 5 nạn nhân 19,7 triệu rúp.