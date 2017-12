Nhìn lại thế giới qua loạt ảnh ấn tượng nhất năm 2017

Một tín đồ Cơ đốc thuộc dòng Chính thống giáo Eritrea được rửa tội trong Lễ Hiển Linh tại Qasr El-Yahud, bờ tây sông Jordan. Địa điểm này được các tín đồ Cơ Đốc cho là nơi Thánh John làm phép tẩy thanh cho Chúa Jesus. Do sự nhạy cảm chính trị tại khu vực, Nhà nước Israel và Chính quyền Palestine cùng 7 giáo phái dòng Chính thống đã ký thỏa thuận cho phép khách du lịch tới địa điểm này. Ảnh: EPA. Kandy Freeman tham gia vào cuộc biểu tình "Black Lives Matter" (Người da màu đáng được sống) trước tháp Trump tại thành phố New York. Phong trào biểu tình nổi lên tại Mỹ nhằm phản ứng lại những vụ cảnh sát bắn hạ người da màu. Ảnh: Reuters. Một con ngài đậu lên mũi tay vợt Rafael Nadal của Tây Ban Nha trong trận tứ kết đơn nam đối đầu với Milos Raonic của Canada tại Giải Quần vợt Úc Mở rộng. Ảnh: EPA. Ngày 20/1, Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Washington, trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45 với sự có mặt của phu nhân Melania. Trong bài diễn văn của mình, ông Trump thề đấu tranh cho những người dân Mỹ bị “bỏ quên” và “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Ảnh: Getty Images. Hơn 600 cuộc biểu tình “Phụ nữ tuần hành” đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ đã diễn ra trên quy mô toàn nước Mỹ ngay trong ngày đầu Trump lên cương vị Tổng thống. Bức ảnh chụp Khalil Hymore Quasha cõng con gái 6 tuổi trên vai tại thủ đô Washington. Ảnh: Reuters. Tại phía Tây Nam nước Pháp, một con đại bàng vàng quắp một thiết bị quay phim điều khiển từ xa trong cuộc tập trận quân sự ở Căn cứ Không quân Mont-de-Marsan. Ảnh: Reuters. Để kỉ niệm ngày sinh của Charlie Chaplin, hơn 600 người đã mặc trang phục giống ông tại Corsier-sur-Vevey. Charlie Chaplin qua đời tại thành phố Thụy sĩ này sau khi dành 24 năm cuối đời tại đây. Ảnh: EPA. Núi Etna (Ý), ngọn núi lửa còn hoạt động cao nhất tại Châu Âu, phun trào dung nham dữ dội trên đảo Sicily vào tháng 2 vừa qua. Ảnh: Reuters. Aibhin Kenneally, 13 tuổi, khởi động trước khi tham dự Giải vô địch Khiêu vũ Thế giới tại Dublin, Ireland. Ảnh: Reuters. Ngày 21/8, hơn 7 triệu người trên khắp nước Mỹ đã có dịp chứng kiến nhật thực toàn phần hiếm có, lần đầu tiên phủ bóng từ bờ Tây sang bờ Đông sau nhật thực năm 1918. Bức ảnh được chụp tại thành phố Sisters, tiểu bang Oregon, khi mặt trời chuẩn bị ló ra đằng sau mặt trăng. Những lời cảnh báo về an toàn cho mắt đã được đưa ra với tất cả người dân rằng họ không nên nhìn trực tiếp Mặt trời mà không có thiết bị bảo vệ. Ảnh: EPA. Một người Hồi giáo Rohingya được giúp kéo lên từ sông Naf bởi các nhiếp ảnh gia khi đang cố vượt chặng đường khó khăn từ Myanmar đến Bangladesh. Người Rohingya là nhóm dân tộc thiểu số theo Hồi giáo bị Chính phủ Myanmar từ chối công nhận là công dân và chịu nhiều sự đàn áp trong thời gian dài. Kể từ khi bạo lực nổ ra vào tháng 8, hơn 647,000 người Rohingya đã di tản đến Bangladesh. Ảnh: Reuters. Biểu tình nổ ra tại thủ đô Nairobi khi người Kenya bỏ phiếu bầu cử lại tổng thống sau khi cuộc bầu cử vào tháng 8 bị hủy bỏ. Trong bức ảnh, nhà lập pháp phe đối lập Caleb Amisi Luyai nhoài người ra khỏi cửa kính xe, tránh hơi cay lan rộng sau khi cảnh sát bắn khí gas vào đoàn xe của các chính trị gia phe đối lập. Ảnh: Reuters. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát quá trình phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12 vào một ngày tháng 9. Đất nước này đã tiến hành nhiều vụ thử tên lửa trong sự tăng cao của quan ngại quốc tế. Ảnh: Reuters. Lính cứu hỏa nghỉ ngơi chốc lát trong công cuộc đối phó với cháy rừng tại Penela (Thổ Nhĩ Kỳ). Ngọn lửa tự cháy lan từ phía bắc tới khu vực trung tâm của đất nước đã làm hơn 30 người thiệt mạng và nhiều người bị thương sau một mùa hè khô và nóng. Ảnh: AFP. Các sĩ quan dân vệ Tây Ban Nha đàn áp người biểu tình bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở Barcelona trong cuộc trưng cầu dân ý bị cấm. Tây Ban Nha đã áp đặt nền cai trị trực tiếp lên Catalonia trước động thái tuyên bố độc lập của khu vực đông bắc này. Ảnh: Reuters. Tại Bắc Kinh, Đại hội thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định người lãnh đạo đất nước và hướng phát triển cho giai đoạn tới. Chủ tịch nước Tập Cận Bình củng cố quyền lực và vẫn giữ chức là người lãnh đạo đảng trong ít nhất là 5 năm tới cho đến Đại hội tiếp theo. Ảnh: Reuters. Một năm dài tưởng nhớ Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej kết thúc vào nửa đêm ngày 29/10. Ông là vị vua trị vì lâu nhất thế giới, băng hà ở tuổi 88 sau 70 năm cai trị. Ảnh: Getty Images. Một người di cư đặt chân đến căn cứ hải quân sau khi được giải cứu bởi lực lượng tuần duyên Libya ở Tripoli. Hàng trăm nghìn dân di cư từ Châu Phi, vùng cận Sahara đã vượt qua sa mạc và Địa Trung Hải để tới được Châu Âu. Ảnh: Reuters. Ở Guatamela, một người phụ nữ trẻ đi qua giữa các bia mộ khi người dân tổ chức Ngày của Người chết ở một nghĩa trang địa phương. Những con diều sặc sỡ được thả bay để xua đi các linh hồn ác, giúp những người quá cố tận hưởng các đồ dâng cúng từ người thân. Ảnh: Panos. Diễn viên Rose McGowan giơ cao nắm tay sau khi phát biểu trong Hội nghị Phụ nữ ở Detroit, Michigan. Cô đã có những phát ngôn công khai đầu tiên khi buộc tội nhà sản xuất Harvey Weinstein của Hollywood với tội cưỡng hiếp. McGowan là một trong nhiều phụ nữ cáo buộc ông Weinstein với tội danh này. Tuy nhiên, ông bác bỏ mọi cáo buộc về tình dục không có sự đồng thuận. Ảnh: Reuters. Tại một cửa hàng ở Sao Paulo, Brazil, người mua sắm với lấy những chiếc tivi trong đại lễ mua sắm “Black Friday”. “Black Friday” bắt nguồn từ Mỹ, là ngày sau lễ Tạ ơn và được coi là ngày bắt đầu của giai đoạn mua sắm chuẩn bị cho Giáng sinh. Ảnh: Reuters. Người dân Zimbabwe ở Harace ăn mừng sau khi Tổng thống Robert Mugabe từ chức, đặt dấu chấm cho 37 năm lãnh đạo. Ông Emmerson Mnangagwa sau đó trở thành tân Tổng thống sau một tuần nhiều biến động với sự can thiệp của quân đội. Ảnh: Reuters. Người đàn ông bế một đứa bé tại bức tường biên giới giữa Mexico và Mỹ. Trong ngày Quyền Con người quốc tế, các gia đình bị phân ly bởi biên giới có 3 phút đoàn tụ qua hàng rào phân cách Công viên Ciudad Juarez (Mexico) và Sunland (bang New Mexico, Mỹ). Ảnh: AFP.

Một tín đồ Cơ đốc thuộc dòng Chính thống giáo Eritrea được rửa tội trong Lễ Hiển Linh tại Qasr El-Yahud, bờ tây sông Jordan. Địa điểm này được các tín đồ Cơ Đốc cho là nơi Thánh John làm phép tẩy thanh cho Chúa Jesus. Do sự nhạy cảm chính trị tại khu vực, Nhà nước Israel và Chính quyền Palestine cùng 7 giáo phái dòng Chính thống đã ký thỏa thuận cho phép khách du lịch tới địa điểm này. Ảnh: EPA. Kandy Freeman tham gia vào cuộc biểu tình "Black Lives Matter" (Người da màu đáng được sống) trước tháp Trump tại thành phố New York. Phong trào biểu tình nổi lên tại Mỹ nhằm phản ứng lại những vụ cảnh sát bắn hạ người da màu. Ảnh: Reuters. Một con ngài đậu lên mũi tay vợt Rafael Nadal của Tây Ban Nha trong trận tứ kết đơn nam đối đầu với Milos Raonic của Canada tại Giải Quần vợt Úc Mở rộng. Ảnh: EPA. Ngày 20/1, Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Washington, trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45 với sự có mặt của phu nhân Melania. Trong bài diễn văn của mình, ông Trump thề đấu tranh cho những người dân Mỹ bị “bỏ quên” và “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Ảnh: Getty Images. Hơn 600 cuộc biểu tình “Phụ nữ tuần hành” đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ đã diễn ra trên quy mô toàn nước Mỹ ngay trong ngày đầu Trump lên cương vị Tổng thống. Bức ảnh chụp Khalil Hymore Quasha cõng con gái 6 tuổi trên vai tại thủ đô Washington. Ảnh: Reuters. Tại phía Tây Nam nước Pháp, một con đại bàng vàng quắp một thiết bị quay phim điều khiển từ xa trong cuộc tập trận quân sự ở Căn cứ Không quân Mont-de-Marsan. Ảnh: Reuters. Để kỉ niệm ngày sinh của Charlie Chaplin, hơn 600 người đã mặc trang phục giống ông tại Corsier-sur-Vevey. Charlie Chaplin qua đời tại thành phố Thụy sĩ này sau khi dành 24 năm cuối đời tại đây. Ảnh: EPA. Núi Etna (Ý), ngọn núi lửa còn hoạt động cao nhất tại Châu Âu, phun trào dung nham dữ dội trên đảo Sicily vào tháng 2 vừa qua. Ảnh: Reuters. Aibhin Kenneally, 13 tuổi, khởi động trước khi tham dự Giải vô địch Khiêu vũ Thế giới tại Dublin, Ireland. Ảnh: Reuters. Ngày 21/8, hơn 7 triệu người trên khắp nước Mỹ đã có dịp chứng kiến nhật thực toàn phần hiếm có, lần đầu tiên phủ bóng từ bờ Tây sang bờ Đông sau nhật thực năm 1918. Bức ảnh được chụp tại thành phố Sisters, tiểu bang Oregon, khi mặt trời chuẩn bị ló ra đằng sau mặt trăng. Những lời cảnh báo về an toàn cho mắt đã được đưa ra với tất cả người dân rằng họ không nên nhìn trực tiếp Mặt trời mà không có thiết bị bảo vệ. Ảnh: EPA. Một người Hồi giáo Rohingya được giúp kéo lên từ sông Naf bởi các nhiếp ảnh gia khi đang cố vượt chặng đường khó khăn từ Myanmar đến Bangladesh. Người Rohingya là nhóm dân tộc thiểu số theo Hồi giáo bị Chính phủ Myanmar từ chối công nhận là công dân và chịu nhiều sự đàn áp trong thời gian dài. Kể từ khi bạo lực nổ ra vào tháng 8, hơn 647,000 người Rohingya đã di tản đến Bangladesh. Ảnh: Reuters. Biểu tình nổ ra tại thủ đô Nairobi khi người Kenya bỏ phiếu bầu cử lại tổng thống sau khi cuộc bầu cử vào tháng 8 bị hủy bỏ. Trong bức ảnh, nhà lập pháp phe đối lập Caleb Amisi Luyai nhoài người ra khỏi cửa kính xe, tránh hơi cay lan rộng sau khi cảnh sát bắn khí gas vào đoàn xe của các chính trị gia phe đối lập. Ảnh: Reuters. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát quá trình phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12 vào một ngày tháng 9. Đất nước này đã tiến hành nhiều vụ thử tên lửa trong sự tăng cao của quan ngại quốc tế. Ảnh: Reuters. Lính cứu hỏa nghỉ ngơi chốc lát trong công cuộc đối phó với cháy rừng tại Penela (Thổ Nhĩ Kỳ). Ngọn lửa tự cháy lan từ phía bắc tới khu vực trung tâm của đất nước đã làm hơn 30 người thiệt mạng và nhiều người bị thương sau một mùa hè khô và nóng. Ảnh: AFP. Các sĩ quan dân vệ Tây Ban Nha đàn áp người biểu tình bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở Barcelona trong cuộc trưng cầu dân ý bị cấm. Tây Ban Nha đã áp đặt nền cai trị trực tiếp lên Catalonia trước động thái tuyên bố độc lập của khu vực đông bắc này. Ảnh: Reuters. Tại Bắc Kinh, Đại hội thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định người lãnh đạo đất nước và hướng phát triển cho giai đoạn tới. Chủ tịch nước Tập Cận Bình củng cố quyền lực và vẫn giữ chức là người lãnh đạo đảng trong ít nhất là 5 năm tới cho đến Đại hội tiếp theo. Ảnh: Reuters. Một năm dài tưởng nhớ Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej kết thúc vào nửa đêm ngày 29/10. Ông là vị vua trị vì lâu nhất thế giới, băng hà ở tuổi 88 sau 70 năm cai trị. Ảnh: Getty Images. Một người di cư đặt chân đến căn cứ hải quân sau khi được giải cứu bởi lực lượng tuần duyên Libya ở Tripoli. Hàng trăm nghìn dân di cư từ Châu Phi, vùng cận Sahara đã vượt qua sa mạc và Địa Trung Hải để tới được Châu Âu. Ảnh: Reuters. Ở Guatamela, một người phụ nữ trẻ đi qua giữa các bia mộ khi người dân tổ chức Ngày của Người chết ở một nghĩa trang địa phương. Những con diều sặc sỡ được thả bay để xua đi các linh hồn ác, giúp những người quá cố tận hưởng các đồ dâng cúng từ người thân. Ảnh: Panos. Diễn viên Rose McGowan giơ cao nắm tay sau khi phát biểu trong Hội nghị Phụ nữ ở Detroit, Michigan. Cô đã có những phát ngôn công khai đầu tiên khi buộc tội nhà sản xuất Harvey Weinstein của Hollywood với tội cưỡng hiếp. McGowan là một trong nhiều phụ nữ cáo buộc ông Weinstein với tội danh này. Tuy nhiên, ông bác bỏ mọi cáo buộc về tình dục không có sự đồng thuận. Ảnh: Reuters. Tại một cửa hàng ở Sao Paulo, Brazil, người mua sắm với lấy những chiếc tivi trong đại lễ mua sắm “Black Friday”. “Black Friday” bắt nguồn từ Mỹ, là ngày sau lễ Tạ ơn và được coi là ngày bắt đầu của giai đoạn mua sắm chuẩn bị cho Giáng sinh. Ảnh: Reuters. Người dân Zimbabwe ở Harace ăn mừng sau khi Tổng thống Robert Mugabe từ chức, đặt dấu chấm cho 37 năm lãnh đạo. Ông Emmerson Mnangagwa sau đó trở thành tân Tổng thống sau một tuần nhiều biến động với sự can thiệp của quân đội. Ảnh: Reuters. Người đàn ông bế một đứa bé tại bức tường biên giới giữa Mexico và Mỹ. Trong ngày Quyền Con người quốc tế, các gia đình bị phân ly bởi biên giới có 3 phút đoàn tụ qua hàng rào phân cách Công viên Ciudad Juarez (Mexico) và Sunland (bang New Mexico, Mỹ). Ảnh: AFP.