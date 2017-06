Ngỡ ngàng loạt khách sạn độc đáo nhất thế giới

Attrap’Rêves, Pháp: Tại khách sạn này, du khách có thể trải nghiệm cuộc sống trong bong bóng được làm từ vật liệu co giãn trong suốt. Cấu trúc đặc biệt của một trong những khách sạn độc đáo nhất thế giới này có khả năng chống tia cực tím vào ban ngày và ngăn côn trùng cũng như không khí ẩm vào ban đêm. Mỗi phòng đều có sàn bằng kính và kính thiên văn. Manta Resort, Tanzania: Nằm trên đảo Pemba, khách sạn này nằm nửa chìm nửa nổi trên mặt biển. Du khách có thể thưởng thức cocktail và ngắm cảnh biển từ trên cấu trúc nổi của khách sạn hay quan sát sinh vật biển từ phòng chìm dưới nước. Poseidon Undersea Resort, Fiji: Khách sạn độc đáo này có 74 phòng, bao gồm 25 phòng ngập sâu 15m dưới mặt nước biển. Khu phòng dưới nước rộng 50 m2 và được kết lối với nhau bằng hành lang ngầm. Trong khi nghỉ ngơi tại phòng của mình, du khách có thể quan sát cuộc sống của các loài sinh vật biển qua cửa sổ kính trong suốt. Arctic TreeHouse, Phần Lan: Khách sạn vùng Bắc Cực này bao gồm các căn hộ sang trọng nằm giữa rừng cây ở Lapland, quê hương của ông già Noel. Từ phòng tại khách sạn, du khách có thể quan sát ánh sáng Bắc cực quang kỳ ảo. Jumbo Stay, Thụy Điển: Chiếc máy bay Boeing 747—212B của một công ty Thụy Điển phá sản vào năm 2002, đã được cải tạo thành khách sạn gồm 29 phòng và đặt tại lối vào sân bay Stockholm. Phòng đắt nhất là buồng lái dành cho phi công vì từ đây, bạn có thể ngắm toàn cảnh sân bay. Trong khi đó, những phòng còn lại có hướng nhìn ra đường băng. Skylodge Adventure Suites, Peru: Khách sạn độc đáo này bao gồm 3 khoang trong suốt được đặt trên vách núi dựng đứng cách mặt đất 120m ở Cusco, Peru. Thiết kế đặc biệt của khách sạn cho phép du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh thung lũng phía dưới. Sheraton Hồ Châu, Trung Quốc: Khách sạn sang trọng này có hình dạng cực kỳ đặc biệt, với 27 tầng bao gồm 2 tầng ngập dưới nưới. Đây cũng là một trong số 10 khách sạn đắt đỏ nhất thế giới. Inntel Amsterdam Zaandam, Hà Lan: Mặt chính của khách sạn ở thành phố Amsterdam bao gồm 70 ngôi nhà xây sát nhau. Tất cả các ngôi nhà đều mang phong cách đặc trưng của Hà Lan. Free Spirit Spheres, Canada: Các phòng của khách sạn được thiết trong các khối cầu khổng lồ treo trên cây. Điều này đồng nghĩa bạn cảm thấy đu đưa nhẹ khi ở trên khách sạn. Boot at Jester House, New Zealand: Nằm tại trung tâm vùng Tasman, khách sạn 2 tầng được thiết kế với hình chiếc giày ống khổng lồ. Ngôi nhà đủ chỗ dành cho 2 người và địa điểm lý tường cho kỳ nghỉ lãng mạn.

