Miền Nam Philippines tan hoang sau bão Tembin

Daily Mail dẫn lời các quan chức Philippines ngày 25/12 cho biết, ít nhất 240 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa sau khi bão Tembin đổ bộ vào Philippines, gây ra những trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng những ngày qua. Ảnh: CNN. Nhiều ngôi làng và khu vực ven biển chìm trong biển nước sau 3 ngày bão Tembin đổ bộ vào miền Nam Philippines từ hôm 22/12. Ảnh: 9news. CNN dẫn lời giới chức Philippines cho biết, khoảng 70 nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa sơ tán tránh bão. Ảnh: 9news. Ngoài ra, theo Hội chữ Thập đỏ Philippines, ít nhất 291 người vẫn mất tích và 86 người khác bị thương. Ảnh: CNN. Được biết, tỉnh Lanao del Norte trên đảo Mindanao nằm trong số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bão Tembin, với số người thiệt mạng cao nhất. Ảnh: Getty Images. Chính quyền Philippines đã huy động binh sĩ, cảnh sát phối hợp cùng lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ các nạn nhân tại khu vực bị ảnh hưởng. Ảnh: Getty Images. Lực lượng Philippines đang tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát sau bão cũng như khôi phục lại hệ thống điện và thông tin liên lạc cho người dân. Ảnh: 9news. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả sau cơn bão Tembin. Ảnh: Người dân Philippines trong ngôi nhà bị bão tàn phá ở Salvador, tỉnh Lanao del Norte, ngày 25/12. Ảnh: CNN. Được biết, đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần Philippines bị bão càng quét. Trước đó, một cơn bão nhiệt đới mang theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào miền trung đất nước hôm 18/12, gây lũ lụt và sạt lở khiến hàng chục người thiệt mạng. Ảnh: CNN. Đường phố biến thành sông ở Kabacan, đảo Mindanao, hôm 23/12. Ảnh: CNN. Người dân lội qua con đường ngập nước trên đảo Mindanao. Ảnh: CNN. Một cây cầu bị hư hại trong trận lũ lụt do bão Tembin gây ra hôm 24/12. Ảnh: CNN. Cảnh qua sông nguy hiểm ở Salvador, tỉnh Lanao del Norte, hôm 23/12. Ảnh: CNN. Mời độc giả xem video: Lũ quét kinh hoàng ở Philippines do bão Tembin (Nguồn: Daily Mail)

