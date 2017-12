Lạnh tê tái trong khách sạn băng đẹp như ngoài hành tinh

Khách sạn băng có 35 phòng, với các hoạ tiết trang trí được điêu khắc từ băng bởi 38 nghệ sĩ từ 17 quốc gia khác nhau trên thế giới. Đây là phòng King Kong được thiết kế bởi nghệ sĩ Lkhagvadorj Dorjsuren. Tổng cộng 30.000 m3 tuyết và băng đã được sử dụng để xây dựng khách sạn, trong khi các tác phẩm nghệ thuật được cắt từ 500 tấn băng tinh khiết tự nhiên. Căn phòng này được thiết kế theo bộ phim Follow the White Rabbit bởi nghệ sĩ AnnaSofia Mååg và Niklas Byman.Khách sạn băng được mở cửa lại hằng năm với thiết kế hoàn toàn mới. Trong căn phòng này, nghệ sĩ Carl Wellander và Ulrika Tallving đã lấy những con ốc sên băng làm trung tâm. Hai bức tượng phi hành gia trong căn phòng Space Room, được thiết kế bởi Adrian Bois Pablo Lopez. Băng cũng được sử dụng để tạo ra quán bar và thậm chí cả cốc đựng đồ uống. Căn phòng mang chủ đề Nữ hoàng phương Bắc, được thiết kế bởi nghệ sĩ Emilie Steele và Sebastian Dell’Uva, là một trong những căn phòng rộng với giường được bao quanh bởi đầu và cánh tay của nữ thần băng. Những mũi băng nhọn xuyên qua không khí lạnh trong căn phòng có chủ đề Sa mạc trắng do nghệ sĩ Timsam Harding và Fabián Jacquet Casado thiết kế. Những chiếc lá in bóng phía sau giường ngủ trong căn phòng Monstera, được thiết kế bởi Nina Kauppi và Johan Kauppi. Nếu may mắn, khách nghỉ tại khách sạn băng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng ánh sáng bắc cực quang tuyệt đẹp.

