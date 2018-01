Kỳ lạ người đàn ông Brazil 22 năm sống trong lâu đài cát

Theo Mirror, Marcio Mizael Matolias đã sống trong lâu đài cát trên bãi biển ở Rio de Janeiro trong suốt 22 năm. Người dân địa phương và bạn bè thường gọi ông là “Quốc vương Marcio”. Ảnh: Marcio ngồi trên "ngai vàng" trước tòa lâu đài cát của mình. Ảnh: Mirror. Song không giống như những ông vua khác, “Quốc vương Marcio” phải tự tay xây dựng và sửa chữa lâu đài cát này. Ảnh: Mirror. "Quốc vương Marcio" trò chuyện với những đứa trẻ địa phương gần lâu đài. Ảnh: Mirror. “Tôi lớn lên ở Vịnh Guanabara và quen với cuộc sống trên bãi biển. Mọi người phải trả khoản tiền lớn để sống gần biển trong khi tôi không mất đồng nào. Ở đây, tôi có một cuộc sống tốt đẹp”, Marcio chia sẻ. Ảnh: Mirror. Đây là phòng ngủ rộng 3m2 chứa đầy sách trong tòa lâu đài cát của ông Marcio. Ảnh: Mirror. Theo chia sẻ của vị “vua” này, ông đã không mất một đồng thuê nhà nào trong suốt 22 năm qua. Ảnh: Mirror. Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, Marcio mở một hiệu sách cũ gần lâu đài để bán. Ảnh: The Sun. Du khách thích thú đổ xô đến ngắm nhìn tòa lâu đài cát đặc biệt của Marcio. Ảnh: The Sun. Ông Marcio phải tưới nước thường xuyên để lâu đài trên bãi biển của mình không bị sập. Ảnh: The Sun. Mặc dù sống trong ngôi nhà đặc biệt này, Marcio vẫn có thể thực hiện sở thích của mình như đọc sách, chơi golf và đánh cá. Ảnh: The Sun. Ông Marcio hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Ảnh: The Sun. Mời độc giả xem video: Lâu đài cát của ông Marcio (Nguồn: Youtube)

