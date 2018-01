Hình ảnh đầu tiên đoàn tiền trạm Triều Tiên đến Hàn Quốc

Đoàn tiền trạm Triều Tiên gồm 7 thành viên do bà Hyon Song-wol - trưởng nhóm nhạc Moranbong, được xem là một trong những nhân vật nữ giới có ảnh hưởng nhất ở nước này, dẫn đầu. Ảnh: Korea Times Chiếc xe buýt chở phái đoàn Triều Tiên tiến về nhà ga Seoul vào 10h22 sáng 21/1. Ảnh: Yonhap Theo Yonhap, bà mặc áo khoác màu đen và quàng khăn lông. Khi được hỏi về ấn tượng về chuyến đi này, bà Hyon song-wol chỉ mỉm cười không đáp. Ảnh: Bà Hyon Song-wol dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên. Ảnh: Yonhap An ninh siết chặt khi đoàn Triều Tiên đặt chân tới Hàn Quốc. Ảnh: Reuters. Bà Hyon Song-wol và phái đoàn Triều Tiên được cảnh sát và lực lượng tình báo Hàn Quốc đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Quân đội địa phương và truyền thông nước ngoài cũng tập trung đông tại nhà ga nơi đoàn lên tàu để di chuyển tới Gangeung. Phái đoàn Triều Tiên đã đi qua biên giới đất liền theo tuyến đường Gyeongui cho chuyến thăm kéo dài 2 ngày ở Hàn Quốc. Đây là phái đoàn đầu tiên của Bình Nhưỡng tới Hàn Quốc kể từ khi ông Moon Jae-in nhậm chức tháng 5 năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên, tuyến đường liên Triều được sử dụng lại kể từ khi khu công nghiệp Gaesong bị đóng cửa đầu năm 2016. Một số quan chức Hàn Quốc đã chào đón đoàn Triều Tiên từ văn phòng hải quan, nhập cư và kiểm dịch (CIQ) tại ga Dorasan, ngay phía nam biên giới. Theo lịch trình, đoàn Triều Tiên sẽ tới Gangneung, cách Seoul 260 km về phía đông, trên chuyến tàu tốc hành KTX trong ngày hôm nay và quay trở lại vào ngày mai. Ảnh: Yonhap.Tại Gangneung, đoàn Triều Tiên có thể sẽ tham quan Trung tâm Nghệ thuật Gangneung và ghé thăm một địa điểm dự kiến khác tại Seoul vào ngày mai, theo Korea Times. Trong chuyến đi kéo dài 2 ngày, phía Triều Tiên lên kế hoạch kiểm tra sân khấu, hệ thống âm thanh và các điều kiện khác cho buổi trình diễn sắp tới cũng như thảo luận về lịch trình và chương trình biểu diễn. Triều Tiên đã đồng ý tham gia Olympic PyeongChang được tổ chức ngày 9- 25.2 và Paralympics kéo dài 10 ngày tính từ 9.3 được tổ chức tại PyeongChang và Gangneung. Ngoài đoàn vận động viên, huấn luyện viên và các quan chức, Triều Tiên cử một nhóm biểu diễn nghệ thuật 140 thành viên, bao gồm dàn nhạc, ca sĩ và vũ công thực hiện các buổi biểu diễn tại Seoul và Gangneung. Những hình ảnh về phái đoàn Triều Tiên thăm Hàn Quốc. Ảnh: Reuters, AFP, Yonhap.

