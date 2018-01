Hai ông trùm Hollywood hầu tòa vì bê bối tình dục

Hãng tin Variety ngày 3/1 đưa tin, cảnh sát Beverly Hills đã gửi hồ sơ hai vụ án bê bối tình dục chống lại nhà sản xuất Harvey Weinstein và đạo diễn Hollywood James Toback lên Văn phòng chưởng lý quận ở Los Angeles. Nhiều khả năng, phiên tòa xét xử hai nhân vật này sẽ diễn ra vào cuối tháng 1.

Phát ngôn viên của Văn phòng chưởng lý quận ở Los Angels, Greg Risling nói: "Hai hồ sơ liên quan đến nhà sản xuất Harvey Weinstein và đạo diễn Hollywood James Toback đã được trình bày tại văn phòng của chúng tôi bởi cảnh sát Beverly Hills. Chúng tôi đang xem xét theo trình tự".

Hãng tin Reuters cho biết, trước khi nhận hồ sơ về hai nhân vật này, Văn phòng chưởng lý quận đã tiếp nhận 5 đơn tố cáo chống lại đạo diễn James Toback trong đó có 3 đơn tố cáo được gửi qua cảnh sát Beverly Hills và 2 đơn được gửi tới từ Sở Cảnh sát Los Angeles.

Nhà sản xuất Harvey Weinstein và đạo diễn Hollywood James Toback. ảnh: Xinhua.

Nhiều phụ nữ khác cũng đã cùng ký chung vào một đơn tố cáo nhằm vào Harvey Weistein, kể rằng họ đã bị ông này lợi dụng tại khách sạn Peninsula ở Beverly Hills. Trong số những nhân vật ký trong đơn tập thể có người mẫu, diễn viên Dominique Huette với lời cáo buộc liên quan đến vụ việc xảy ra từ năm 2010.

Cho đến nay, Văn phòng chưởng lý quận đã lập một nhóm đặc nhiệm để xem xét các cáo buộc tấn công tình dục phát sinh từ vụ bê bối của ông Harvey Weinstein. Trong khi đó, cảnh sát Beverly Hills từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào về vụ việc.

Harvey Weinstein là nhà sản xuất kiêm điều hành hãng phim nổi tiếng Miramax Films và là một trong những nhân vật quyền lực nhất Hollywood. Năm 2005, Harvey Weinstein lại thành lập thêm công ty The Weinstein. Hai hãng phim do ông làm chủ là cha đẻ của 9 bộ phim giành giải Oscar chophim hay nhất cùng hàng trăm giải thưởng điện ảnh danh giá nhất.

Vụ bê bối liên quan đến Harvey Weinstein bắt đầu từ cuối tháng 9 và đến nay, ông này đã bị "thân bại danh liệt" vì các lá đơn tố cáo. Hồi tháng 10, Harvey Weinstein đã bị ban điều hành sa thải khỏi chính công ty TWC (The Weinstein Company) của mình.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) cũng tổ chức cuộc họp khẩn vào trung tuần tháng 10 để định đoạt số phận của nhà sản xuất Harvey Weinstein sau hàng loạt bê bối tình dục. FBI cũng đang mở cuộc điều tra xem Harvey Weinstein có phạm tội ác liên bang nào không.

Chưa hết, Georgina Chapman - vợ của Harvey Weinstein đã rời bỏ người chồng tai tiếng và chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân của ông.Georgina Chapman tâm sự trong thông cáo gửi People: "Trái tim tôi đau khổ vì tất cả những phụ nữ từng phải chịu nỗi đau to lớn do hành vi không thể tha thứ đó gây nên".

Trong khi đó, đạo diễn James Toback bị gần 200 phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục trong vòng 4 thập niên qua trong đó có nghệ sĩ âm nhạc Louise Post, người dẫn chương trình Natalie Morales, cả diễn viên Terri Conn, Echo Danon.

Các vụ quấy rối này thường diễn ra theo mô típ là James Toback tiếp cận họ trên đường phố, huênh hoang về mối quan hệ với các sao lớn và hứa hẹn cho vai diễn trong phim rồi có hành vi quấy rối tình dục. Tuy nhiên đến nay, đạo diễn 73 tuổi vẫn bác bỏ mọi lời cáo buộc và còn khẳng định rằng từ 22 năm nay, cơ thể ông "không đủ khả năng" thực hiện các hành vi nêu trên.

James Toback là một cây bút đầy sáng tạo đồng thời là kẻ nghiện cờ bạc. Ông từng lấy cảm hứng từ chính cuộc đời mình để viết kịch bản phim đầu tiên mang tên "The Gambler". James Toback từng viết kịch bản và đạo diễn phim Fingers, phim tự truyện "The Pick-up Artist" do Robert Downey Jr. và Molly Ringwald thủ diễn chính; "Two Girls and a Guy" cũng do Downey Jr. đóng chính cùng Heather Graham, Harvard Man với Sarah Michelle Gellar đóng chính và phim tài liệu về huyền thoại quyền Anh Mike Tyson, mang tựa đề Tyson.

Được biết, các cuộc điều tra về hai nhân vật nói trên đều xuất phát từ phóng sự điều tra của tờ The New York Times và The New Yorker. Sự thật là trong khoảng thời gian 30 năm, Harvey Weinstein có 8 lần "dàn xếp" với các nạn nhân sau khi bị tố cáo tiêu biểu là khoản bồi thường trị giá 100.000 USD với nữ diễn viên Rose McGowan. James Toback thì cũng có một số rắc rối pháp luật nhỏ nhưng sau đó đã được ém nhẹ đi.