Đột nhập nhà tù khét tiếng ở thành phố New York

Nhà tù khét tiếng Rikers Island là khu giam giữ phức hợp thuộc quản lý của thành phố New York. Nhà tù này đã bị liệt vào danh sách những nhà tù tồi tệ nhất nước Mỹ. Ảnh: AP. Các vụ bạo lực từ cai ngục đến tù nhân thường xuyên xảy ra tại Rikers Island khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Ảnh: socialistworker.org. Một số tù nhân trong nhà tù Rikers Island năm 1985. Ảnh: WP. Nữ phạm nhân trở về trại giam Rikers Island sau phiên tòa xét xử tại Tòa án Tối cao ở Manhattan, New York, năm 1997. Ảnh: WP. Tù nhân ngồi một mình trong phòng giam ở Rikers Island trước phiên tòa xét xử năm 1985. Ảnh: WP. Một nhân viên nhà tù chuẩn bị áp giải các phạm nhân từ tòa án trở về nhà tù Rikers Island ở New York. Ảnh: WB. Những tù nhân mới sắp bị khám xét tại đồn cảnh sát ở Manhattan, New York, năm 1990. Ảnh: WB. Trong năm 2017, chính quyền thành phố New York dự định đóng cửa nhà tù khét tiếng này, song chi tiết về kế hoạch đóng cửa Rikers Island vẫn chưa được công bố. Ảnh: WB. Một số nhân viên của nhà tù Rikers Island chụp ảnh trước khi bắt đầu công việc hàng ngày của họ năm 1985. Ảnh: WB. Mời độc giả xem thêm video về nhà tù ở Mỹ (Nguồn: CNN)

