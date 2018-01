Đột nhập hầm trú ẩn hạt nhân ở Anh trong Chiến tranh Lạnh

Theo The Sun, hầm trú ẩn hạt nhân ở Anh nằm “giấu mình” trong một khu nhà trên con phố yên tĩnh ở ngoại ô York. Ảnh: The Sun. Công trình ngầm này được chính quyền Anh cho xây dựng vào năm 1961 để chuẩn bị cho kịch bản “ngày tận thế” trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ảnh: The Sun. Được biết, 60 thành viên của lực lượng vũ trang Hoàng gia cùng một đội ngũ cố vấn khoa học hàng đầu đã chịu trách nhiệm điều hành hầm trú ẩn hạt nhân này. Ảnh: The Sun. Một căn phòng làm việc trong hầm trú ẩn hạt nhân ở York. Những cánh cửa của hầm có khả năng chống nổ. Ảnh: The Sun. Có khoảng 20 giường ngủ trong hai ký túc xá của hầm trú ẩn bí mật. Ảnh: The Sun. Nơi đây đóng vai trò như “đầu não” của hầm trong trường hợp một cuộc tấn công (hạt nhân) có thể xảy ra. Ảnh: The Sun. Hầm trú ẩn này đã bị đóng cửa vào năm 1991 khi cuộc Chiến tranh Lạnh kết thúc. Sau đó, nơi này được mở cửa trở lại cho công chúng từ năm 2006. Ảnh: The Sun. Nhiều trang thiết bị, đồ đạc, giấy tờ tài liệu,... vẫn còn trong căn cứ ngầm. Ảnh: The Sun. Được biết, hầu hết các hầm trú ẩn ở Anh đều bị đem bán hoặc phá hủy sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, chỉ còn một số ít được giữ lại. Ảnh: The Sun. Vị trí hầm trú ẩn hạt nhân ở ngoại ô York, Anh. Ảnh: The Sun. Mời độc giả xem thêm video: Hầm trú ẩn hạt nhân bí mật của quan chức Mỹ (Nguồn: Zing.vn)

