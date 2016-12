Chùm ảnh khu định cư Do Thái ở Bờ Tây qua ảnh

Một người đàn ông Do Thái mặc áo choàng đang cầu nguyện ở khu định cư Do Thái Amona, Bờ Tây ngày 18/12/2016. Ảnh Reuters Các thanh niên Israel nghỉ ngơi trong một căn lều vì họ đã bị thu hồi nhà cửa ở khu định cư Do Thái Amona, Bờ Tây. Ảnh Reuters Một công trình xây dựng nhà ở ở khu định cư của người Do Thái tên Givat Zeev ngày 22/12/2016. Ảnh Reuters Các bé trai trong gia đình Ziv chơi bên ngoài nhà của chúng tại khu định cư Do Thái ở Bờ Tây. Ảnh Reuters Các căn nhà của người Do Thái ở khu định cư Maale Adumim. Ảnh Reuters Binh sỹ Israel đứng gần một trạm dừng xe buýt gần khu định cư Ariel. Ảnh Reuters Ông Elad Ziv chuẩn bị nấu ăn ở căn nhà tại khu định cư Amona. Ảnh Reuters Thanh niên Israel xây nhà gỗ ở khu định cư Amona. Ảnh Reuters Đám thanh niên Israel lăn bồn chứa nước trong lúc họ xây một barrier tạm thời ở khu định cư Amona. Ảnh Reuter Người Israel sử dụng một đầu máy kéo để hỗ trợ cho việc xây nhà. Ảnh Reuters Người đàn ông đẩy xe chở hàng bên ngoài chuỗi siêu thị lớn nhất của Israel là Shufersal ở khu định cư Mishor Adumim gần Jerusalem. Ảnh Reuters Công nhân Palestine làm việc ở nhà máy Aluminum nằm ở Khu công nghiệp thuộc khu định cư Maale Adumim. Ảnh Reuters Một công nhân Palestine cầu nguyện trong giờ nghỉ trưa tại nhà máy này. Ảnh Reuters Nam sinh viên ru con ngủ trên tay trong lúc đọc sách ở học viện Bnei David thuộc khu định cư Eli. Ảnh Reuters Sân bóng rổ ở khu định cư Amona. Ảnh Reuters

Một người đàn ông Do Thái mặc áo choàng đang cầu nguyện ở khu định cư Do Thái Amona, Bờ Tây ngày 18/12/2016. Ảnh Reuters Các thanh niên Israel nghỉ ngơi trong một căn lều vì họ đã bị thu hồi nhà cửa ở khu định cư Do Thái Amona, Bờ Tây. Ảnh Reuters Một công trình xây dựng nhà ở ở khu định cư của người Do Thái tên Givat Zeev ngày 22/12/2016. Ảnh Reuters Các bé trai trong gia đình Ziv chơi bên ngoài nhà của chúng tại khu định cư Do Thái ở Bờ Tây . Ảnh Reuters Các căn nhà của người Do Thái ở khu định cư Maale Adumim. Ảnh Reuters Binh sỹ Israel đứng gần một trạm dừng xe buýt gần khu định cư Ariel. Ảnh Reuters Ông Elad Ziv chuẩn bị nấu ăn ở căn nhà tại khu định cư Amona. Ảnh Reuters Thanh niên Israel xây nhà gỗ ở khu định cư Amona. Ảnh Reuters Đám thanh niên Israel lăn bồn chứa nước trong lúc họ xây một barrier tạm thời ở khu định cư Amona. Ảnh Reuter Người Israel sử dụng một đầu máy kéo để hỗ trợ cho việc xây nhà. Ảnh Reuters Người đàn ông đẩy xe chở hàng bên ngoài chuỗi siêu thị lớn nhất của Israel là Shufersal ở khu định cư Mishor Adumim gần Jerusalem. Ảnh Reuters Công nhân Palestine làm việc ở nhà máy Aluminum nằm ở Khu công nghiệp thuộc khu định cư Maale Adumim. Ảnh Reuters Một công nhân Palestine cầu nguyện trong giờ nghỉ trưa tại nhà máy này. Ảnh Reuters Nam sinh viên ru con ngủ trên tay trong lúc đọc sách ở học viện Bnei David thuộc khu định cư Eli. Ảnh Reuters Sân bóng rổ ở khu định cư Amona. Ảnh Reuters