Bí quyết dạy con của những nhà lãnh đạo đứng đầu thế giới

Trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump cũng nổi tiếng với những phương pháp giáo dục con cái, trong đó ông áp dụng với các con nguyên tắc "ba không" - không uống rượu, không hút thuốc và không xăm mình. Để làm gương cho các con, ông Trump cũng "nói không" với đồ uống có cồn hay thuốc lá. Ảnh: Wall Street Journal.



Tổng thống Trump từng chia sẻ rằng, đối với ông, gia đình luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Ông luôn cố gắng bảo vệ con trước "bão" dư luận. Vào năm 1990, sau khi chia tay vợ cả là Ivana, ông đã gửi ba con là Donald Jr., Ivanka và Eric đến trường nội trú để họ tránh bị truyền thông nhòm ngó. Ảnh: CNN.



Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ luôn dạy con nghiêm khắc và tự lập. "Cha nghiêm khắc, mạnh mẽ nhưng luôn ở bên chúng tôi”, cô Ivanka chia sẻ. Ảnh: US Weekly.



Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng là một ông bố luôn hết lòng yêu thương con cái. Trong một sự kiện do quỹ Gates Foundation tổ chức hồi tháng 9/2017, ông Obama đã chia sẻ những lời khuyên của mình về cách dạy hai cô con gái là Malia và Sasha trở thành một người lãnh đạo tốt. Ảnh: News.com.au.



Vợ chồng ông Obama luôn dạy con phải có trách nhiệm, kiên trì, cố gắng giúp hai con thấm nhuần các giá trị cơ bản của lòng tốt, biết đồng cảm và làm việc chăm chỉ cũng như khuyến khích các con hãy sẵn sàng đối đầu với thử thách. Ảnh: People.



Cũng theo ông Obama, mỗi đứa trẻ sẽ có cách thức của riêng mình khi giải quyết cùng một việc vì chúng là những cá tính khác nhau và có những thế mạnh khác nhau. Do vậy, ông thường để các con làm theo cách của mình. Ảnh: ABC News.



Được biết, Malia và Sasha lớn lên với những quy tắc khắt khe về sử dụng điện thoại di động. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama tiết lộ hai con gái không dùng máy tính để giải trí hoặc xem ti vi vào những ngày trong tuần để không bị xao lãng việc học. Ảnh: NY Daily News.



Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là một người phụ nữ cứng rắn và đối với con cái, bà cũng rất nghiêm khắc. Ảnh: ABC News.



Bà Clinton không cho con gái Chelsea làm quen với những trò điệu đà của tuổi mới lớn và luôn nhắc nhở mỗi khi con mắc lỗi. Chính nhờ sự giáo dục của mẹ, Chelsea đã dần học được phong cách tự tin từ mẹ và sự hòa nhã từ bố để trở thành một trong những ái nữ nhà tổng thống thành đạt và có tiếng tăm nhất thế giới. Ảnh: Radar Online.



Tổng thống Nga Vladimir Putin có hai người con gái là Maria và Yekaterina. Hai ái nữ nhà ông Putin được nuôi dạy bằng những phương pháp độc đáo và ông Putin từng để vợ, bà Lyudmila Putina, toàn quyền giáo dục hai con. Ảnh: Getty.



Trong một lần trả lời phỏng vấn về cách dạy con, bà Lyudmila chia sẻ: "Tôi không bao giờ sử dụng kiểu giáo dục ép buộc mà để các con tiếp nhận từ nhiều phía. Tôi nghĩ rằng các con đã có tuổi thơ hạnh phúc, luôn sống trong niềm vui với tinh thần thoải mái". Ảnh: Ông Putin và vợ, bà Lyudmila, hồi năm 2013. Ảnh: AP.



Không chỉ là một chính trị gia nổi tiếng trên chính trường, cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu còn nổi tiếng bởi cách dạy con cương nghị và các con của ông đều thành đạt. Ảnh: Reuters.



Cựu Thủ tướng Singapore luôn nghiêm khắc với con nhưng không bao giờ dùng bạo lực. Ông cho rằng cha mẹ nghiêm khắc là điều cần thiết và tốt cho sự phát triển của con cái. Ông luôn dạy con cách hành xử đúng đắn, biết giữ kỷ luật và biết kính trên nhường dưới. Ảnh: Getty.



Ngoài ra, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu cũng dạy con không được ỷ thế vào bố mẹ mà phải tự lập và có suy nghĩ độc lập. Được biết, sau khi nhậm chức Thủ tướng Singapore, ông và phu nhân đã bàn bạc với nhau và quyết định không chọn khu nhà ở dành cho chính khách để sinh sống mà chọn sống ở trên khu phố Oxley như các gia đình khác. Ảnh: The Star. Mời quý độc giả xem video: Ông Obama xúc động cảm ơn vợ con hồi tháng 1/2017 (Nguồn: AP)

