Bên trong cứ địa Erbin của phiến quân Syria ở Đông Ghouta

Cũng theo Sana, quá trình tái kiểm soát Erbin được Quân đội Syria và đồng minh thực hiện ngay sau khi các chuyến xe buýt chở các tay súng nổi dậy cùng gia đình rời khỏi thị trấn này. Ảnh: Sana. Ngay sau đó, các đơn vị an ninh cùng hành chính Syria đã thiết lập lại các trụ sở công quyền ở Erbin, bên cạnh đó là quá trình tái thiết trong thời gian sắp tới. Ảnh: Sana. Hình ảnh quốc kỳ Syria được kéo lên bên trong một trong những trụ sở chính quyền tại Erbin, Đông Ghouta. Ảnh: Sana. Dù vậy hiện tại, Quân đội Syria vẫn chỉ có thể kiểm soát phạm vi xung quanh Erbin và chưa thể tiến sâu vào trong thị trấn này, khi vẫn còn những lo ngại về việc quân nổi dậy sau khi rút đi đã cài các thiết bị nổ tự tạo (IED) bên trong Erbin. Ảnh: Sana. Tuy vậy việc giải phóng hoàn toàn Erbin mà không mất thêm bất cứ binh sĩ nào thông qua quá trình đàm phán được xem là một trong những thành công của Quân đội Syria tại Đông Ghouta. Ảnh: Sana. Ở thời điểm hiện tại, chính quyền Damascus đã gần như hoàn tất chiến dịch “Thép Damascus” với mục tiêu chính là giải phóng hoàn toàn phía đông thủ đô Syria. Ảnh: Sana. Bên cạnh, tình hình ở Duma cứ điểm phòng thủ còn lại duy nhất của quân nổi dậy ở Đông Ghouta cũng có những bước tiến khả quan khi quân nổi dậy ở đây cũng quyết định buông súng lựa chọn giải pháp rời đi. Ảnh: Sana. Điều này ít nhiều giúp cho Quân đội Syria giảm thiểu tổn thất về mặt quân số lẫn trang bị hiện tại, nhằm chuẩn bị cho các chiến dịch giải phóng mowisi ở miền nam nước này mà trọng điểm là ở Daraa. Ảnh: Sana. Trong ảnh ta có thể thấy một phần còn lại của thị trấn Erbin đổ nát với hệ thống đường hào chạy dọc thị trấn vẫn chưa được quân nổi dậy xây dựng xong. Ảnh: Sana. Bên cạnh việc rời đi, các nhóm nổi dậy còn phải giải giáp các loại vũ khí hạng nặng của mình và chỉ có thể mang theo các loại vũ khí cầm tay để phòng vệ. Do đó số lượng vũ khí bị bỏ lại Đông Ghouta được ước tính sẽ rất lớn. Ảnh: Sana. Hầu hết số vũ khí trên đều được quân nổi dậy giấu bên trong các hầm ngầm hoặc chôn dưới đất nhằm tránh quân chính phủ có thể tìm thấy được. Tuy nhiên hầu hết, các kho vũ khí này đều bị Quân đội Syria thu hồi ngay sau khi kiểm soát các vùng mới được giải phóng. Ảnh: Sana. Một diễn biến khác, hai quốc gia tài trợ chính cho các Quân đội tự do Syria (FSA) là Mỹ và Ả-rập Xê-út đã chính thức tuyên bố ngưng các hoạt động hỗ trợ tài chính cho FSA. Thậm chí đại diện cho Ả-rập Xê-út, Thái tử Mohammed bin Salman còn đưa ra thông điệp ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục nắm quyền với lý do là nhằm kiểm soát sự bành trướng của Iran trong khu vực. Ảnh: Sana. Mời độc giả xem video: Không quân Nga không kích Hama và Idlb trong hôm 1/4. (nguồn southfront.org)

