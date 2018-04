10 quy tắc dành riêng cho Đệ nhất phu nhân Triều Tiên

Theo The Richest, một trong những quy tắc mà Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju phải tuân theo sau khi kết hôn với nhà lãnh đạo Kim Jong-un đó là sử dụng một cái tên hoàn toàn mới. Điều đó có nghĩa là Ri Sol-ju không phải là tên thật của bà. Ngoài ra, năm sinh chính xác của bà Ri cũng là một bí mật. (Nguồn ảnh: The Richest) Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju luôn giữ kín chuyện mang thai. Trong thời kỳ mang thai, bà Ri thường không xuất hiện trước công chúng. Từ khi trở thành Đệ nhất phu nhân Triều Tiên, Ri Sol-ju được cho là không có nhiều thời gian và cơ hội để gặp người thân trong gia đình bà. Một số nguồn tin nói rằng thậm chí bà không gặp cha mẹ đẻ của mình trong suốt nhiều năm qua. Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju cũng tuân theo kiểu tóc và trang phục riêng. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ít khi để phu nhân Ri Sol-ju xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, thông tin về con cái của họ được giữ bí mật tuyệt đối. Có tin nói, bà Ri Sol-ju có ít tự do hơn so với thời gian trước khi kết hôn với lãnh đạo Kim Jong-un. Sau khi trải qua cơn đột quỵ vào năm 2008, Chủ tịch Kim Jong-il được cho là yêu cầu con trai mình, ông Kim Jong-un, kết hôn với bà Ri Sol-ju. Báo chí Triều Tiên thường “phớt lờ” Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju. Khi xuất hiện cạnh lãnh đạo Kim Jong-un, bà Ri Sol-ju dường như bị “lu mờ”. Kể từ khi trở thành Đệ nhất phu nhân Triều Tiên, bà Ri Sol-ju cũng không có cơ hội ra nước ngoài. Mãi đến gần đây, hồi cuối tháng 3/2018, bà cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới có chuyến thăm Trung Quốc. Theo Richest, Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju sẽ phải sinh con cho tới khi có con trai. Mời độc giả xem thêm video: Vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Trung Quốc (Nguồn: Zing.vn)

