Voi mẹ vĩ đại chống lại cả thế giới để bảo vệ con

Để bảo vệ voi con, voi mẹ thường xuyên theo dõi, để mắt, trông chừng không để voi con lạc mẹ đi quá xa, lâm vào nguy hiểm. Tuy nhiên, đôi lúc mệt mỏi mất cảnh giác, voi con nghịch ngợm, ưa khám phá vẫn khiến voi mẹ nhiều phen thót tim. Khi phát hiện voi con đang nằm trong tầm ngắm tử thần của đàn sư tử đói mồi, voi mẹ lập tức xông tới, thể hiện uy thế của mình để dọa dẫm đàn sư tử, buộc những mãnh thú săn mồi đỉnh cao trong họ Mèo lớn phải buông tha việc theo dõi, săn giết voi con. Nhìn thấy hà mã, loài động vật được đánh giá là hung dữ nhất thế giới dưới đầm nước, nhưng để chiều theo ý muốn được tắm mát, bơi lội thỏa thích của voi con, voi mẹ đồng ý xuống nước cùng con. Mặc dù vậy, voi mẹ vẫn một bước không rời, luôn canh chừng con hà mã khổng lồ có ý định gây sự. Khi phát hiện hà mã tiến đến định làm tổn thương voi con, voi mẹ nhanh chóng quay người và tấn công dồn dập con hà mã không biết điều. Sử dụng cặp ngà sắc nhọn, cứng cáp của mình, voi mẹ trút giận lên con hà mã hung hăng. Voi con còn nhỏ, không thể tự bảo vệ bản thân, bị đàn chó hoang châu Phi theo chân. Chỉ cần voi con chậm lại, tụt khỏi đàn, nó chắc chắn sẽ là con mồi tiềm năng của đàn chó hoang khát máu. Chó hoang châu Phi là loài động vật được đánh giá là có khả năng săn đồng đội vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ cần sơ sảy, voi con hoàn toàn có thể mất mạng như chơi. Rất may là có sự bảo vệ sát sao của voi mẹ, voi con an toàn thoát khỏi cửa tử của chó hoang. Cá sấu không thường tấn công voi, tuy nhiên khi đói bụng, cá sấu thường bất chấp và tấn công những con voi con yếu đuối, không có sức kháng cự. Chính vì thế, mỗi lần vượt sông, voi con vẫn được mẹ mình và cả đàn bảo vệ nghiêm ngặt. Chỉ khi chắc chắn rằng cá sấu không tập kích để tấn công, voi con lên bờ an toàn, cả đàn mới tiếp tục di chuyển.

