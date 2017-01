Voi khổng lồ thể hiện bản lĩnh Yoga siêu việt

Nhiếp ảnh gia người Brazil, Ana Zinger vô cùng phấn khích khi bắt gặp cảnh tượng một con voi khổng lồ ở khu bảo tồn quốc gia Zimbabwe đang ở trong tư thế vô cùng kỳ lạ, chẳng khác nào như loài người đang tập Yoga ở trình độ cao. (Nguồn Sina) Thậm chí, để có thể hái được những lá non ngon miệng trên cao, con voi tài giỏi này có có thể dễ dàng bày ra một tư thế giống như tư thế Chaturanga, một tư thế có độ khó cao với những người tập Yoga. (Nguồn Sina) Chúng rướn người ra phía trước, trọng lượng dồn vào hai chân trước, cố hết sức để gia tăng chiều cao của cơ thể, nhằm với được những cành lá non. (Nguồn Sina) Cảnh tượng voi khổng lồ rướn mình ăn lá giống hệt như con người đang thực hiện tư thế tư thế Chaturanga, một tư thế chứa đầy sự mạo hiểm. (Nguồn Sina) Có thời điểm, để gia tăng tối đa chiều cao, voi khổng lồ còn nhấc bổng thân trên, chỉ đứng trụ bằng hai chân sau, nỗ lực với tới những cành trên cao. (Nguồn Sina) Trong thực tế, voi khổng lồ luôn là một trong những loài động vật rất thông minh, khéo léo. (Nguồn Sina) Chúng có thể thực hiện được những động tác nhào lộn, những tư thế cực khó mà không gặp bất cứ trở ngại nào. (Nguồn Sina) Bằng kỹ năng thăng bằng đáng kinh ngạc của mình, loài voi đã chứng minh, thân hình đồ sộ, thô kệch không ảnh hưởng đến sự khéo léo. (Nguồn Sina) Dù chân trước hay chân sau, loài voi cũng có thể dễ dàng thăng bằng. (Nguồn Sina) Trong ảnh là một con voi đang bày ra tư thế ngồi kỳ lạ, đòi hỏi sự khéo léo mà rất khó có loài động vật to lớn nào làm được. (Nguồn Sina)

