Tiết lộ bất ngờ về con ốc lác

Ốc lác có vỏ màu xanh đen, có những đường vân dọc thân vỏ, lỗ miệng vỏ loe rộng, to bằng ngón chân cái. Thịt ốc lác giòn, ngọt đậm, ít nhớt nên rất được ưa chuộng. (Nguồn Bepgiadinh) Ốc lác sống dưới nước, có nhiều ở đồng ruộng, ao hồ hay các con lạch nhỏ ở miền Tây nhưng đẻ trứng trên cạn. Ốc lác là thức ăn của ếch, vịt cỏ... (Nguồn Blogspot) Ốc lác trước đây có nhiều trong tự nhiên nhưng số lượng ngày nay đã giảm đáng kể do xuất hiện ốc bươu vàng. (Nguồn Blogspot) Đặc biệt, vỏ ốc lác tưởng chừng là thứ bỏ đi nhưng thực tế nó lại là vị thuốc có tác dụng chữa các bệnh thông thường về mắt. (Nguồn Bausen) Ốc lác có thể đem nướng tiêu hoặc làm chả cuốn lá gừng non, ốc lác xào cay đều rất ngon, hương vị đậm đà. (Nguồn Timeoutvietnam) Ốc lác ngon là những con có kích thước to quá đầu ngón tay cái một chút. Ốc to quá thì thịt cứng và nhiều nhớt. (Nguồn Ivivu)

Ốc lác có vỏ màu xanh đen, có những đường vân dọc thân vỏ, lỗ miệng vỏ loe rộng, to bằng ngón chân cái. Thịt ốc lác giòn, ngọt đậm, ít nhớt nên rất được ưa chuộng. (Nguồn Bepgiadinh) Ốc lác sống dưới nước, có nhiều ở đồng ruộng, ao hồ hay các con lạch nhỏ ở miền Tây nhưng đẻ trứng trên cạn. Ốc lác là thức ăn của ếch, vịt cỏ... (Nguồn Blogspot) Ốc lác trước đây có nhiều trong tự nhiên nhưng số lượng ngày nay đã giảm đáng kể do xuất hiện ốc bươu vàng. (Nguồn Blogspot) Đặc biệt, vỏ ốc lác tưởng chừng là thứ bỏ đi nhưng thực tế nó lại là vị thuốc có tác dụng chữa các bệnh thông thường về mắt. (Nguồn Bausen) Ốc lác có thể đem nướng tiêu hoặc làm chả cuốn lá gừng non, ốc lác xào cay đều rất ngon, hương vị đậm đà. (Nguồn Timeoutvietnam) Ốc lác ngon là những con có kích thước to quá đầu ngón tay cái một chút. Ốc to quá thì thịt cứng và nhiều nhớt. (Nguồn Ivivu)