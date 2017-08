Sự thật bất ngờ về cá linh đặc sản của Đồng Tháp

Cá linh là thứ đặc sản thường chỉ có vào mùa nước nổi ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn Nguoimientay) Ngoài ra, cá linh còn có nhiều ở vùng đồng bằng ngập nước rộng lớn xung quanh Biển Hồ của Campuchia. (Nguồn Vietfuntravel) Cá linh đầu mùa được người dân gọi là cá linh non, rất béo, ngọt thịt và hầu như không có xương. (Nguồn Dulichtrongoivietnam) Cá linh non là sản vật tự nhiên, không nuôi được nên cá linh non đầu mùa thường có giá khá đắt, từ 150.000 - 170.000 đồng/kg. (Nguồn Muctim) Tháng 4, tháng 5 tức là khi bắt đầu mùa mưa là thời điểm sinh sản của cá linh. Theo kinh nghiệm của ngư dân, lúc cá linh về cũng là lúc lũ bắt đầu đổ xuống các vùng hạ lưu sông Cửu Long. (Nguồn Blogspot) Cá linh thường xuất hiện nhiều từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch hàng năm, tức là khi mùa nước nổi của Đồng Tháp bắt đầu. (Nguồn Licdn) Cá linh được chế biến thành nhiều món ăn ngon như cá linh chiên giòn, lẩu mắm cá linh, cá linh nhúng dấm, cá linh kho tiêu... (Nguồn Dongthaptourist)

