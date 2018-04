Quyền lực động vật giống cái trong TGĐV: Linh cẩu đốm

Ngoài tự nhiên thì vai trò của linh cẩu cái đối với đàn linh cẩu ra sao? Linh cẩu cái to lớn, quyền uy và hung dữ hơn nhiều so với những con linh cẩu đực. Thông qua hành vi của những con linh cẩu, người ta mới dễ dàng phân biệt ra được đâu là linh cẩu cái và đâu là linh cẩu đực, bởi lẽ rất khó phân biệt đực - cái ở loài linh cẩu vì con cái cũng có... dương vật giả. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, đàn linh cẩu từ 60-100 cá thể đều được dẫn dắt bởi những con cái. Thậm chí, con cái chưa trưởng thành vẫn có "tiếng nói" trong đàn hơn con đực. Các nhà nghiên cứu cho rằng lí do của việc này là do quá trình tiến hóa. Linh cẩu đốm châu Phi không có mùa sinh sản cố định. Cách 1-2 năm sinh vật này mới đẻ ra hai con, một trong số chúng lại chết khi chưa kịp trưởng thành. Để duy trì nòi giống, vai trò của linh cẩu cái phải được đề cao hơn. Linh cẩu cái không chỉ trực tiếp mang thai mà còn chăm sóc con non tốt hơn so với linh cẩu đực.Linh cẩu đốm châu Phi là loài lớn nhất trong họ hàng linh cẩu. Loài này được biết đến nhiều nhất nhờ một trong số các tiếng kêu của nó, nghe tương tự như âm thanh do tiếng cười cuồng loạn ở con người. Những con linh cẩu hay bị coi một cách thiếu chính xác như là động vật ăn xác chết nhưng trên thực tế thì linh cẩu đốm là động vật săn mồi đầy sức mạnh, phần lớn nguồn thức ăn của nó là từ các con mồi còn sống. Tại châu Phi, linh cẩu đốm chỉ đứng sau sư tử(khi chúng đơn độc chạm trán nhau) về sức mạnh. Mời quý vị xem video: Linh cẩu tranh cướp mồi của sư tử

