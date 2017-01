Phát hiện quái vật cừu 4 sừng cực ngầu ở Trung Quốc

Mới đây, một con quái vật cừu 4 sừng lại tiếp tục được phát hiện ở khu vực Tân Cương, Trung Quốc, khiến dư luận không khỏi tò mò, xôn xao. (Nguồn 163) Ngoài việc có 4 chiếc sừng thay vì 2 cái như đồng loại của mình, con cừu quái vật này vẫn giữ nguyên được nét đáng yêu vốn có của nòi giống. Tính cách của nó cũng không hung tợn, ngược lại khá hòa nhã, dễ gần. (Nguồn 163) Được biết, hai chiếc sừng dài phía trên của con cừu kỳ lạ này dài tới 40cm, hai chiếc sừng nhỏ hơn phía dưới cũng đạt tới độ dài khoảng 20cm. Theo chủ nhân của nó suy đoán, có lẽ con cừu này là kết quả đột biến khi cừu giao phối với linh dương hoặc các giống cừu, dê khác. (Nguồn 163) Trước đây không lâu, ở Tân Cương cũng đã từng xuất hiện một con cừu 5 sừng vô cùng hiếm. (Nguồn 163) Tuy rằng những chiếc sừng không quá dài nhưng lại gây ấn tượng mạnh bởi hình dáng giống như những móng vuốt sắc bén mọc trên đầu của con cừu. (Nguồn 163) Mặc dù cơ thể không có biến đổi nhưng khuôn mặt của con cừu 5 sừng này vẫn khiến người nhìn lạnh gáy. Vì lý do đó, nhiều người gọi đây là "cừu quỷ 5 sừng". (Nguồn 163) Theo các chuyên gia, con cừu này là một con cừu đột biến gen do giao phối cận huyết, tuy nhiên chất lượng thịt không có gì khác so với những đồng loại của nó. (Nguồn 163) Trong ảnh là một con cừu 4 sừng quý hiếm khác được phát hiện ở một gia đình nông dân ở Trương Dịch, Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc. (Nguồn 163) Theo các thông tin đăng tải, đột biến về sừng là một dạng đột biến cực hiếm, tỷ lệ ít hơn khoảng 1/1.000.000. (Nguồn 163) Thế nhưng ở Tân Cương, lần này không phải là lần đầu tiên những con cừu quái vật đột biến về sừng xuất hiện. Trong ảnh là con cừu 4 sừng nổi tiếng được phát hiện ở Tân Cương cách đây vài năm. (Nguồn 163)

