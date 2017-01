Những con gà đột biến quái dị nhất quả đất

Một trong những dạng gà đột biến nổi tiếng nhất chính là những con gà ái nam ái nữ. Chúng sinh ra với một nửa là gà trống, một nửa là gà mái, vô cùng dị biệt. Đáng nói hơn, những con gà nửa nọ nửa kia này có ngoại hình phân biệt rõ ràng. Nếu chỉ nhìn một bên, nhiều người sẽ nghĩ đây là con gà hoàn toàn bình thường, không có gì khác lạ, đáng chú ý. Tuy nhiên khi nhìn chính diện, những con gà này sẽ khiến họ ngạc nhiên tròn mắt bởi ngoại hình một nửa trống, một nửa mái rất rõ ràng của mình. Bởi là gà lưỡng tính nên những con gà này thường vô sinh, không thể duy trì nòi giống. Tuy nhiên cũng có trường hợp gen của giới tính nào trội hơn sẽ vươn lên làm chủ và thực hiện giao phối theo giới tính trội. Dạng đột biến tiếp theo của loài gà được nhiều người biến đến nhất chính là gà bốn chân. Như chúng ta đã biết, những con gà bình thường chỉ có hai chân, nếu biến dị mọc tới bốn chân, hai chân mọc thừa sẽ không có tác dụng gì. Ở Việt Nam cũng đã từng ghi nhận vài trường hợp gà đột biến bốn chân ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai... Những con gà này còn được gọi là gà yêu tinh hay gà yêu quái. Gà đột biến không có phao câu cũng là một trong số những dạng đột biến ở gà. Phao câu bộ phận dùng tích tụ mỡ và cholesterol nhiều nhất trong cơ thể con vật, khi thiếu đi bộ phận này, phần đuôi gà thường rủ xuống và bộ lông thường thiếu đi sự mượt mà do không được chải chuốt. Gà trống đẻ ra trứng có lẽ chỉ là câu chuyện hoang đường nếu như không có trường hợp ghi nhận, một chú gà trống ở Diễn Châu, Nghệ An có vẻ ngoài "chuẩn men" biết đẻ ra trứng. Tuy chỉ đẻ ra một quả trứng tý hon, nhưng thực sự là trứng gà. Trong ảnh là con gà đột biến kỳ lạ nhất Việt Nam, nó sinh ra với 4 chân, 3 cánh, 2 lỗ phao câu, được anh Nguyễn Quốc Việt ở Gia Nghĩa, Đăk Nông phát hiện trong bầy gà mà mình nuôi. Mặc dù đột biến có nhiều bộ phận thừa thãi nhưng rất may nó vẫn có thể phát triển bình thường do không bị ảnh hưởng nhiều. Gà không lông là một trong những giống gà đột biến có ngoại hình kinh dị nhất. Trông chúng như những con gà đã bị vặt trụi lông và nấu chín nhưng vẫn có thể hồi sinh, đi lại và sinh hoạt như bình thường. Không chỉ đột biến về giới tính bẩm sinh, có cả trường hợp gà đột biến trong quá trình sinh trưởng. Trong ảnh là con gà có tên Honor, sống ở vùng nông thôn nước Anh. nó đã khiến chủ nhân của mình và người dân quanh vùng phải kinh ngạc khi đột nhiên chuyển đổi giới tính từ một con gà mái sang thành gà trống và gáy vang dội.

Một trong những dạng gà đột biến nổi tiếng nhất chính là những con gà ái nam ái nữ. Chúng sinh ra với một nửa là gà trống, một nửa là gà mái, vô cùng dị biệt. Đáng nói hơn, những con gà nửa nọ nửa kia này có ngoại hình phân biệt rõ ràng. Nếu chỉ nhìn một bên, nhiều người sẽ nghĩ đây là con gà hoàn toàn bình thường, không có gì khác lạ, đáng chú ý. Tuy nhiên khi nhìn chính diện, những con gà này sẽ khiến họ ngạc nhiên tròn mắt bởi ngoại hình một nửa trống, một nửa mái rất rõ ràng của mình. Bởi là gà lưỡng tính nên những con gà này thường vô sinh, không thể duy trì nòi giống. Tuy nhiên cũng có trường hợp gen của giới tính nào trội hơn sẽ vươn lên làm chủ và thực hiện giao phối theo giới tính trội. Dạng đột biến tiếp theo của loài gà được nhiều người biến đến nhất chính là gà bốn chân . Như chúng ta đã biết, những con gà bình thường chỉ có hai chân, nếu biến dị mọc tới bốn chân, hai chân mọc thừa sẽ không có tác dụng gì. Ở Việt Nam cũng đã từng ghi nhận vài trường hợp gà đột biến bốn chân ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai... Những con gà này còn được gọi là gà yêu tinh hay gà yêu quái. Gà đột biến không có phao câu cũng là một trong số những dạng đột biến ở gà. Phao câu bộ phận dùng tích tụ mỡ và cholesterol nhiều nhất trong cơ thể con vật, khi thiếu đi bộ phận này, phần đuôi gà thường rủ xuống và bộ lông thường thiếu đi sự mượt mà do không được chải chuốt. Gà trống đẻ ra trứng có lẽ chỉ là câu chuyện hoang đường nếu như không có trường hợp ghi nhận, một chú gà trống ở Diễn Châu, Nghệ An có vẻ ngoài "chuẩn men" biết đẻ ra trứng. Tuy chỉ đẻ ra một quả trứng tý hon, nhưng thực sự là trứng gà. Trong ảnh là con gà đột biến kỳ lạ nhất Việt Nam, nó sinh ra với 4 chân, 3 cánh, 2 lỗ phao câu, được anh Nguyễn Quốc Việt ở Gia Nghĩa, Đăk Nông phát hiện trong bầy gà mà mình nuôi. Mặc dù đột biến có nhiều bộ phận thừa thãi nhưng rất may nó vẫn có thể phát triển bình thường do không bị ảnh hưởng nhiều. Gà không lông là một trong những giống gà đột biến có ngoại hình kinh dị nhất. Trông chúng như những con gà đã bị vặt trụi lông và nấu chín nhưng vẫn có thể hồi sinh, đi lại và sinh hoạt như bình thường. Không chỉ đột biến về giới tính bẩm sinh, có cả trường hợp gà đột biến trong quá trình sinh trưởng. Trong ảnh là con gà có tên Honor, sống ở vùng nông thôn nước Anh. nó đã khiến chủ nhân của mình và người dân quanh vùng phải kinh ngạc khi đột nhiên chuyển đổi giới tính từ một con gà mái sang thành gà trống và gáy vang dội.