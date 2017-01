Ngoạn mục khoảnh khắc anh em sư tử lật ngửa trâu rừng

Nhiếp ảnh gia Mortiz Stragholz đã ghi lại được những hình ảnh ngoạn mục về màn săn giết trâu rừng của anh em sư tử vào một ngày vàng nắng ở hệ sinh thái xa-van Serengeti. (Nguồn Dailymail) Khi phát hiện đối tượng tiềm năng, hai con sư tử đực, được cho là anh em ruột đã lập tức săn đuổi và cô lập con mồi. (Nguồn Dailymail) Mặc dù một con trâu rừng khi trưởng thành có thể nặng tới 910kg, rất ngoan cố, nhiều sức mạnh và có sức phản kháng mãnh liệt nhưng điều đó không khiến những con sư tử đực trẻ tuổi chùn bước. (Nguồn Dailymail) Bằng kỹ năng săn mồi thành thạo và sự phối hợp nhuần nhuyễn, anh em sư tử dần khép chặt vòng vây và liên tục thay nhau tấn công trâu rừng, khiến con mồi hao sức nhanh chóng. (Nguồn Dailymail) Con trâu rừng có vẻ nhiều kinh nghiệm, liên tiếp chống trả và luôn cố gắng tìm cơ hội để thoát thân. (Nguồn Dailymail) Rất đáng tiếc, dù cố gắng đến mấy con trâu rừng vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt tử thần của anh em sư tử. Chỉ cần trâu rừng có ý định chạy về phía nào, con sư tử còn lại sẽ ngay lập tức chặn đứng đường thoát phía đó của nó. (Nguồn Dailymail) Sau nhiều lần giằng co, cuối cùng trâu rừng không thể chịu đựng nổi đã gục ngã. (Nguồn Dailymail) Mặc dù vậy, sư tử vẫn không hề mất cảnh giác, nhả những chiếc răng sắc nhọn ra khỏi cơ thể trâu rừng như những móng vuốt của nó vẫn đâm sâu xuống da thịt của con mồi. (Nguồn Dailymail) Sau cùng, khi trâu rừng kiệt sức, anh em sư tử quyết định ban cho con mồi một cái chết nhanh chóng bằng cách cắn thẳng vào cổ họng của trâu rừng. (Nguồn Dailymail) Ngay sau đó, bữa tiệc thịt trâu chính thức bắt đầu. Hai anh em sư tử cùng chia sẻ chiến lợi phẩm. (Nguồn Dailymail) Thỏa mãn với thành quả mà mình đi săn được, một con sư tử đực say máu đứng lim dim tận hưởng sự ngon miệng do thức ăn tươi đem lại. (Nguồn Dailymail) Chân dung sống động của một ông vua sư tử kiêu hùng trong tương lai. Trên mép và những sợi râu của nó vẫn còn vương máu của con mồi. (Nguồn Dailymail) Trong ảnh là cảnh tượng sư tử đực tận lực hưởng thụ thịt trâu rừng do mình săn giết được. (Nguồn Dailymail)

