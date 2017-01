Khi gấu nâu hoang dã ra đòn hiểm với đồng loại

Gấu nâu khổng lồ, tên khoa học là Ursus arctos, là một loài gấu nâu hoang dã có thể nặng tới 130–700 kg. Gấu xám, gấu Kodiak và gấu nâu Mexico là các chủng (phân loài) Bắc Mỹ của gấu nâu. Nổi tiếng với sở trường tấn công bằng tay, gấu nâu khổng lồ dễ dàng đối phó với vài ba con sói đói khát máu. Tuy nhiên không chỉ sử dụng đòn tấn công mạnh mẽ đó với kẻ thù. Những con gấu nâu hung dữ còn sẵn sàng gây thương tổn cho đồng loại một khi đã hăng máu hiếu chiến. Lực đánh của những đòn tấn công bằng tay của gấu nâu được so sánh với cú đớp ngàn cân của cá sấu. Nếu như con mồi nhỏ hơn nhiều, đòn hiểm này có thể khiến nó vỡ óc mà chết ngay lập tức. Còn trong những trận đụng độ đầy bạo lực với đồng loại của mình, giới hạn sức mạnh của gấu nâu có nhẹ hơn, không gây sát thương cho đối thủ đồng loại. Thế nhưng kẻ phải nhận những cú tát như thế cũng rất đau đớn. Thông thường, những trận kịch chiến của gấu nâu khổng lồ hoang dã nổ ra do tranh chấp quyền thống trị, do tranh chấp lãnh thổ và tranh chấp quyền giao phối. Tuy nhiên, khi còn nhỏ tuổi, những con gấu nâu hoang dã cũng đã được luyện tập thường xuyên các kỹ năng sinh tồn. Chúng thường vật lộn chơi đùa với nhau để ôn lại những bài học mà mẹ đã dạy. Theo các nhà khoa học, gấu nâu có thể giết chết người chỉ bằng một cú tát trời giáng của nó. Rất hiếm khi gấu nâu giết chết hay gây thương tích cho con người, nhưng đã có một số trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ở khu vực Scandinavia trong 100 năm gần đây có 3 trường hợp bị giết chết bởi gấu nâu. Các vụ tấn công xảy ra khi gấu bị thương hay đang nuôi con. Ngoài ra, có thể các loài gấu khác, chẳng hạn gấu trắng Bắc Cực đã tấn công khi chúng đi kiếm thức ăn. Có thể thấy, tuy là loài động vật khá ôn hòa, không thường xuyên xảy ra tranh chấp nhưng gấu nâu có sức mạnh phi thường và là một loài động vật nguy hiểm.

