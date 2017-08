Giải mã về ốc bùn bóng chứa độc có ở biển Việt Nam

Ốc bùn bóng có tên khoa học là Nassarius glans và có hình dáng giống với ốc hương đen. (Nguồn Pose) Ốc bùn bóng thường sinh sống ở đáy biển ven bờ Việt Nam. (Nguồn Underwaterkwaj) Ốc bùn bóng có chứa độc tố Tetrodotoxin - một loại độc tố thần kinh cực mạnh. Loại độc tố này thậm chí vẫn tồn tại và gây độc kể cả khi thức ăn đã được chế biến. (Nguồn Mindenpictures) Được biết, độc tố Tetrodotoxin không phải do ốc bùn bóng sản sinh ra mà do một số loài vi khuẩn cộng sinh sinh ra. (Nguồn Schnecken-und-muscheln) Nạn nhân ăn phải ốc bùn bóng sẽ có triệu chứng ngộ độc như tê, rát bỏng ở môi, buồn nôn, khó thở. Nếu không được cấp cứu kịp thời, nạn nhân sẽ tử vong chỉ sau 30 phút - 8 tiếng. (Nguồn Grundzeit) Ở Việt Nam đã ghi nhận một số trường hợp tử vong do ăn phải ốc bùn bóng có độc. (Nguồn Picclickimg) Điều đáng nói là hiện nay vẫn chưa có một loại thuốc giải độc nào cho các trường hợp ngộ độc Tetrodotoxin có trong ốc bùn bóng. (Nguồn Nudipixel)

