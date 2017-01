Đấu nhau, hai con hươu đực chết lãng xẹt vì mắc gạc

Mới đây, một người phụ nữ có tên là Sarah Anderson trong một lần vào rừng ở Missouri đã phát hiện ra cảnh tượng lạ lùng, hai con hươu đực mắc gạc vào nhau và chết thảm. Phần thân và nội tạng đã bị chó sói cắn xé sạch sẽ nhưng phần đầu vẫn còn nguyên. (Nguồn Sina) Khi được tìm thấy, những con hươu đực thậm chí chết không nhắm mắt vì uất ức. Xung quanh chúng trong khoảng đường kính 30m, cây cỏ đổ rạp, chứng minh rằng trước đó đã xảy ra một trận đấu khốc liệt. (Nguồn Sina) Theo phỏng đoán, rất có thể hai con hươu đực kịch đấu để giành quyền giao phối. Đáng tiếc, khi chưa kịp phân thắng thua chúng đã cùng táng mạng chỉ vì lý do lãng xẹt. (Nguồn Sina) Cuối cùng, cả hai không những không ai có hội được giao phối cùng hươu cái, trái lại còn uất hận chịu cảnh không sinh cùng năm cùng tháng nhưng phải chết cùng tháng cùng năm với tình địch của mình. (Nguồn Sina) Được biết, mặc dù dự đoán thời gian tử vong ít nhất là 24h nhưng đầu của hai con hươu này vẫn đủ tươi mới để làm khô và nhồi bông. Sau khi liên lạc với cục quản lý, bảo tồn, người tìm thấy sẽ được sở hữu hai chiếc đầu hươu đặc biệt này và được quyền sử dụng theo ý thích của họ. (Nguồn Sina) Trong tự nhiên hoang dã, hươu đực thường đánh nhau vì những mâu thuẫn nội bộ như tranh giành quyền thống trị, tranh giành quyền giao phối. (Nguồn Sina) Tuy nhiên, những màn kịch chiến của hươu đực do tranh giành bạn tình diễn ra thường xuyên hơn. (Nguồn Sina) Trong những trận kịch đấu, chúng dùng chiếc gạc trên đầu để tấn công đối thủ của mình một cách quyết liệt. (Nguồn Sina) Trong trường hợp không may, gạc của chúng sẽ bị mắc vào nhau, khiến chúng dính liền thành một khối. (Nguồn Sina) Nếu không được cứu giúp, kịp thời gỡ ra khỏi nhau, chúng sẽ cùng chết đói, chết khát trong đau khổ. (Nguồn Sina) Cận cảnh một trận kịch chiến vì tình của hươu đực. (Nguồn Sina)

