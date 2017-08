Cuộc sống đáng ghen tị của thú cưng của Tổng thống Pháp

Theo thông tin đăng tải, thú cưng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu tiên xuất hiện trước báo giới, công chúng trong buổi tiếp đón Tổng thống Niger, Mahamadou Issoufou. (Ảnh: NY Daily News) Được biết, chú chó cưng này có tên Nemo, là con lai giữa hai giống chó Labrador và Griffon, có bộ lông đen tuyền mượt mà, đôi mắt màu nâu tinh anh và cơ thể cân đối, khỏe mạnh. (Ảnh: Telegraph) Tên của chú chó này được đặt theo tên của nhân vật thuyền trưởng Nemo, người cầm lái con tàu ngầm Nautilus nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết "Hai ngàn dặm dưới đáy biển", của Juliet Verne. Theo thông tin đăng tải, cuốn tiểu thuyết là một trong những cuốn sách được đương kim Tổng thống Pháp rất yêu thích. (Ảnh: The State) Vợ chồng ông Macron đã nhận nuôi Nemo từ trung tâm cứu hộ động vật tại Hermeray, vùng ngoại ô phía tây Paris. Theo thông tin đăng tải, ông Macron đã trả 250 Euro (khoảng 6,8 triệu đồng) để sở hữu Nemo. (Ảnh: Mirror) Trong buổi ra mắt đầu tiên, Nemo đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, vẫy đuôi chào mừng Tổng thống Niger một cách thân thiện, nồng nhiệt. (Ảnh: India) Đặc biệt, mặc cho cánh phóng viên ảnh huýt sáo để gây sự chú ý, đệ nhất thú cưng Nemo vẫn cực kỳ trung thành, chỉ quanh quẩn bên chủ nhân của mình là ông Emmanuel Macron. (Ảnh: India) Theo các phóng viên tìm hiểu, Nemo bị bỏ rơi ở Tulle, miền Trung nước Pháp vào khoảng một năm trước. May mắn thay, chú chó được trung tâm cứu hộ động vật ở Hermeray cứu giúp. (Ảnh: Washington Post) Đến ngày hôm nay, Nemo đã hoàn toàn đổi đời khi được Tổng thống Pháp trẻ tuổi nhận nuôi. (Ảnh: Washington Post) Nemo chính thức trở thành đệ nhất chó cưng của Tổng thống Pháp, sau này sẽ thường xuyên xuất hiện cùng chủ nhân của mình, được tận hưởng cuộc sống vương giả và những chế độ chăm sóc tốt nhất. (Ảnh: Reuters) Dường như ý thức được trách nhiệm của mình, chú chó Nemo cũng thể hiện rất tốt vai trò của một đệ nhất thú cưng của điện Élysée, dinh Tổng thống Pháp. (Ảnh: Reuters) Trong ảnh là Nemo, với vẻ mặt khá nghiêm trọng trước khi tiếp đón tổng thống Niger, Mahamadou Issoufou. (Ảnh: Mashable) Bình thường, Nemo được đi lại tự do trong dinh Tổng thống nhưng khi có công việc, đệ nhất thú cưng nước Pháp luôn ở bên cạnh chủ nhân của mình. (Ảnh: Reuters)

