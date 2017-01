Báo đốm vật vã giữ thịt linh dương khi linh cẩu rình rập

Săn được một con mồi đã khó, giữ được con mồi đến nuốt vào bụng còn khó hơn. Ngay khi phát hiện linh cẩu rình rập khi mình đang đánh chén thịt linh dương, con báo đốm lập tức cắn chặt vào con mồi, kéo lên cây cao. Sau khi báo đốm tha xác con mồi lên cây thành công, nó vẫn chưa hết cảnh giác, nó phóng tầm mắt ra xa và quan sát kỹ càng. Khi không thấy dấu hiệu bất thường, báo đốm mới tạm ngơi nghỉ, quay về hưởng thụ thịt linh dương. Ngồi trên cây cao, báo đốm châu Phi thả lỏng hơn bởi ít nhất nó có thể an toàn hơn nhiều khi dùng bữa dưới mặt đất. Tốn không ít sức lực để mang xác con mồi lên cây cao nhưng cảm giác đánh chén no say mà không bị nhòm ngó, làm phiền khiến báo đốm vô cùng thỏa mãn. Tuy vậy, chỉ cần có tiếng động lạ, báo đốm sẽ dừng ngay lại việc ăn uống và dỏng lai lắng nghe. Chỉ khi thực sự yên tâm, nó mới tiếp tục cắn xé thịt linh dương. No bụng, báo đốm không ăn cố mà treo xác linh dương lên một cành cây chắc, khỏe để ăn dần. Đến tối, bầy linh cẩu đói mồi không thể chịu đựng thêm, chúng xuất hiện và đi dưới thân cây mà báo đốm trú ẩn, hi vọng báo đốm sơ sảy và xác linh dương sẽ rơi vào tay chúng. Cận cảnh một con linh cẩu khát máu đang tìm cơ hội để đánh cướp thức ăn của báo đốm. Đáng tiếc cho những con linh cẩu, ngay khi phát hiện thấy những kẻ chuyên ăn xác thối, báo đốm một lần nữa vật vã lôi xác của linh dương lên cao hơn, khiến những con linh cẩu có mơ cũng không với tới.

