Khốc liệt chiến dịch giải phóng thành phố Marawi khỏi khủng bố

Khói đen bốc lên sau khi quân đội Philippines oanh kích các tay súng khủng bố Maute ở thành phố Marawi. Máy bay quân sự nã rocket vào căn cứ của nhóm khủng bố có liên hệ với phiến quân IS ở Marawi. Các binh sĩ Philippines tham gia chiến dịch giải phóng thành phố Marawi, miền nam nước này. Lực lượng an ninh Philippines lục soát một căn nhà để truy lùng các tay súng Maute vẫn ẩn náu trong thành phố Marawi. Ảnh chụp từ video cho thấy các chỉ huy nhóm khủng bố đang thảo luận kế hoạch tại một địa điểm không xác định ở Philippines. Các binh sĩ và người dân địa phương chôn cất thi thể bé trai thiệt mạng do trúng đạn khi đang cầu nguyện tại một Nhà thờ Hồi giáo. Khói đen bốc lên tại một khu vực ở thành phố Marawi. Các binh sĩ Philippines lục soát một ngôi nhà trong thành phố. Cờ của phiến quân IS xuất hiện tại khu vực bị nhóm khủng bố Maute chiếm đóng ở Marawi. Thủy quân lục chiến Philippines ngắm bắn phiến quân Maute ở thành phố Marawi. Các binh sĩ Philippines tham gia chiến dịch giải phóng thành phố Marawi. Những vết đạn trên cửa sổ một ngôi nhà ở thành phố Marawi. (Nguồn ảnh: Reuters)

