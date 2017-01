Hiện trường vụ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Kyrgyzstan

"Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 ngôi nhà bị hư hại và tính cho tới 11h24 ngày 16/1 (giờ địa phương), 37 người đã chết trong vụ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Kyrgyzstan", Bộ Tình trạng khẩn cấp Kyrgyzstan cho biết trên trang chủ. Ảnh Reuters Hiện trường chiếc Boeing 747 mang số hiệu TK6491 của hãng hàng không Turkish MyCargo Airlines đã rơi ở làng Dacha-Suu, tỉnh Sokuluk gần sân bay quốc tế Manas. Trước đó, phi công máy bay này đã xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Manas do sương mù quá dày đặc. Chiếc máy bay Thổ Nhĩ Kỳ gặp nạn này chở hàng hóa từ Hồng Kông về thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Reuters Chiếc máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đâm đầu xuống nhà dân. Ảnh Reuters Các nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa tại hiện trường vụ rơi máy bay thảm khốc này. Ảnh Reuters Lính cứu hỏa, cảnh sát, bác sĩ nhanh chóng tới hiện trường vụ rơi máy bay xảy ra vào lúc 7h31 ngày 16/1. Ảnh Reuters Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Muhametkalyi Abulgaziyev, Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ Kubatbek Boronov và Bộ trưởng Giao thông vận tải nước này Jamshitbek Kalilov đang trên đường tới hiện trường. Ảnh The Guardian Nhân viên cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ tai nạn hàng không thảm khốc trong những ngày đầu năm 2017. Ảnh The Guardian Phần đầu máy bay rách toác sau khi lao vào nhà dân. Ảnh The Guardian Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Kyrgyzstan ngày 16/1. Ảnh AJ Người thân khóc trong vụ rơi máy bay ngày 16/1. Ảnh Akipress

"Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 ngôi nhà bị hư hại và tính cho tới 11h24 ngày 16/1 (giờ địa phương), 37 người đã chết trong vụ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Kyrgyzstan", Bộ Tình trạng khẩn cấp Kyrgyzstan cho biết trên trang chủ. Ảnh Reuters Hiện trường chiếc Boeing 747 mang số hiệu TK6491 của hãng hàng không Turkish MyCargo Airlines đã rơi ở làng Dacha-Suu, tỉnh Sokuluk gần sân bay quốc tế Manas. Trước đó, phi công máy bay này đã xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Manas do sương mù quá dày đặc. Chiếc máy bay Thổ Nhĩ Kỳ gặp nạn này chở hàng hóa từ Hồng Kông về thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Reuters Chiếc máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đâm đầu xuống nhà dân. Ảnh Reuters Các nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa tại hiện trường vụ rơi máy bay thảm khốc này. Ảnh Reuters Lính cứu hỏa, cảnh sát, bác sĩ nhanh chóng tới hiện trường vụ rơi máy bay xảy ra vào lúc 7h31 ngày 16/1. Ảnh Reuters Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Muhametkalyi Abulgaziyev, Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ Kubatbek Boronov và Bộ trưởng Giao thông vận tải nước này Jamshitbek Kalilov đang trên đường tới hiện trường. Ảnh The Guardian Nhân viên cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ tai nạn hàng không thảm khốc trong những ngày đầu năm 2017. Ảnh The Guardian Phần đầu máy bay rách toác sau khi lao vào nhà dân. Ảnh The Guardian Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Kyrgyzstan ngày 16/1. Ảnh AJ Người thân khóc trong vụ rơi máy bay ngày 16/1. Ảnh Akipress