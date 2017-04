Chùm ảnh đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Venezuela

Lực lượng an ninh Venezuela đang cố gắng trấn áp các cuộc biểu tình phản đối chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Venezuela thường xuyên xảy ra và căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người biểu tình “khẩu chiến” với lực lượng an ninh Venezuela ở thủ đô Caracas. Hình ảnh trong cuộc ẩu đả dữ dội giữa lực lượng an ninh và người biểu tình. Cảnh sát Venezuela phun vòi rồng để giải tán đám đông ở Caracas. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Venezuela xịt hơi cay để giải tán nhóm người biểu tình ở thủ đô Caracas. Một người biểu tình ngất xỉu trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh. Cảnh sát phun vòi rồng giải tán đám đông. Người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh ở Caracas. Những người biểu tình ném cọc tiêu giao thông về phía cảnh sát. Người đàn ông bị thương ở trán trong cuộc xung đột. Đám đông người biểu tình đứng trước hàng rào cảnh sát Venezuela. Một thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia Venezuela ném lựu đạn hơi cay về phía nhóm người biểu tình phản đối chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro ở Caracas. (Nguồn ảnh: Reuters)

