Chùm ảnh bão số 6 Hato tàn phá Hong Kong, Trung Quốc

Ngày 23/8, cơn bão số 6 Hato tàn phá Hong Kong và các thành phố ven biển Đông Nam Trung Quốc. Trong đó Macau, Hong Kong và Quảng Đông là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bão số 6 khiến 10 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải di tản, đường phố bị ngập lụt. Ảnh: Reuters. Cụ thể, có 5 người đã thiệt mạng ở Macao, một cụ ông 83 tuổi chết tại Hong Kong sau khi rơi xuống biển và có ít nhất 4 người chết ở tỉnh Quảng Đông khi bị bão Hato càn quét. Ảnh: Reuters. Tại Hong Kong, bão số 6 khiến các doanh nghiệp, văn phòng chính phủ, trường học và thị trường chứng khoán đóng cửa, các phố xá đông đúc giờ vắng bóng người. Các hãng hàng không đã phải hủy 450 chuyến bay và các chuyến phà dừng chở khách. Ảnh: Reuters. Bão số 6 càn quét Hong Kong khiến nhiều cây cối trên đường đổ rạp và làm vỡ cửa kính của các tòa nhà cao tầng. Ảnh: Reuters. Cảnh báo bão ở Hong Kong được nâng lên mức 10, mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong hình là rác thải nổi trên vỉa hè ở đường phố Hong Kong. Ảnh: Reuters. Vào giữa ngày 23/8, siêu bão Hato có tốc độ gió cực đại lên tới 125 km/h, gió qua các đảo còn lên tới 207 km/h. Tại thánh địa sòng bạc Macao, trên mặt báo đăng các hình ảnh ô tô ngập trong làn nước và nhiều người bơi trên phố. Thành phố này đã phải chạy máy phát điện. Ảnh: Reuters. Bão số 6 khiến Macao bị cắt điện, bao gồm cả các casino và bệnh viện, khiến các địa điểm phải sử dụng máy phát điện. Ảnh: Reuters. Cơn bão số 6 hay đã đạt cấp 13 (135-150 km/h), giật cấp 15 khi đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Trong hình là cảnh cái cối, xe cộ đổ rạp trên vỉa hè ở tỉnh Quảng Đông. Ảnh: News.cn. Tại tỉnh Quảng Đông, ít nhất 4 người chết và 26.800 người được sơ tán đến các nơi trú ẩn tạm thời. Ảnh: News.cn. Gần hai triệu hộ gia đình phải sống trong cảnh không có điện. Giới chức cảnh báo có thể có lở đất. Ảnh: News.cn. Cơn bão đánh bật nhiều gốc cây cổ thụ đổ xuống đè bẹp nhiều chiếc ô tô ở tỉnh Quảng Đông. Ảnh: News.cn. Đường phố ngập như sông ở tỉnh Quảng Đông. Ảnh: SCMP. Sau khi đổ bộ vào Quảng Đông (Trung Quốc), bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25 km, đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây (Trung Quốc) sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: News.cn. Đến 13h ngày 24/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/h). Ảnh: SCMP. Do ảnh hưởng của bão số 6, từ hôm nay (24/8) đến ngày 25/8 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Cây đổ hàng loạt ở Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: News.cn.

