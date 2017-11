Ảnh: Tịch thu kho vũ khí “khủng” của IS ở Đông Hama

Al Masdar News đưa tin, quân đội Syria đã phát hiện và tịch thu kho vũ khí khủng của IS ở Đông Hama cuối tuần qua. Ảnh: AMN. Theo nguồn tin quân sự, quân đội Syria phát hiện lượng lớn vũ khí này trong quá trình kiểm tra một căn cứ ngầm gần thành phố Salamiyah. Ảnh: AMN. Được biết, kho vũ khí vừa bị tịch thu bao gồm nhiều tên lửa, đạn dược, vật liệu chế tạo thiết bị nổ cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho hay, kho vũ khí bí mật này vốn được nhóm khủng bố IS sử dụng trong các cuộc giao tranh ở miền trung Syria. Ảnh: AMN. Đây cũng là kho vũ khí dự phòng của IS trong tình huống bị bao vây. Ảnh: AMN. Cận cảnh số vũ khí của IS vừa bị tịch thu ở Đông Hama. Ảnh: AMN. Quân đội Syria sẽ tiếp tục rà soát để truy tìm hết những kho quân sự bí mật này của nhóm khủng bố. Ảnh: Youtube. Trước đó, hồi cuối tháng 9/2017, quân đội Syria đã phát động giai đoạn cuối của chiến dịch quân sự nhằm giải phóng khu vực Đông Hama khỏi ách chiếm đóng của tổ chức khủng bố IS. Ảnh: Youtube. Được biết, lực lượng chính phủ Damascus cũng từng phát hiện nhiều kho vũ khí "khủng" của IS ở Homs và Deir Ezzor,...Ảnh: Youtube. Một số khẩu súng của IS bị tịch thu ở Hama cuối tuần qua. Ảnh: Youtube.

Al Masdar News đưa tin, quân đội Syria đã phát hiện và tịch thu kho vũ khí khủng của IS ở Đông Hama cuối tuần qua. Ảnh: AMN. Theo nguồn tin quân sự, quân đội Syria phát hiện lượng lớn vũ khí này trong quá trình kiểm tra một căn cứ ngầm gần thành phố Salamiyah. Ảnh: AMN. Được biết, kho vũ khí vừa bị tịch thu bao gồm nhiều tên lửa, đạn dược, vật liệu chế tạo thiết bị nổ cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho hay, kho vũ khí bí mật này vốn được nhóm khủng bố IS sử dụng trong các cuộc giao tranh ở miền trung Syria. Ảnh: AMN. Đây cũng là kho vũ khí dự phòng của IS trong tình huống bị bao vây. Ảnh: AMN. Cận cảnh số vũ khí của IS vừa bị tịch thu ở Đông Hama. Ảnh: AMN. Quân đội Syria sẽ tiếp tục rà soát để truy tìm hết những kho quân sự bí mật này của nhóm khủng bố. Ảnh: Youtube. Trước đó, hồi cuối tháng 9/2017, quân đội Syria đã phát động giai đoạn cuối của chiến dịch quân sự nhằm giải phóng khu vực Đông Hama khỏi ách chiếm đóng của tổ chức khủng bố IS. Ảnh: Youtube. Được biết, lực lượng chính phủ Damascus cũng từng phát hiện nhiều kho vũ khí "khủng" của IS ở Homs và Deir Ezzor,...Ảnh: Youtube. Một số khẩu súng của IS bị tịch thu ở Hama cuối tuần qua. Ảnh: Youtube.