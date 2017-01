Ảnh: Học sinh Iraq nô nức đi học ở thành phố Mosul

Ngày 22/1, Bộ Giáo dục Iraq cho biết khoảng 70 ngôi trường đã chính thức mở cửa trở lại ở những khu vực mới được giải phóng trong thành phố Mosul. Hessam al-Din Abar, một quan chức tỉnh Nineveh cho biết, sự hiện diện của phiến quân IS đã khiến nhiều ngôi trường phải ngừng hoạt động trong hơn hai năm qua. Trong khoảng thời gian đó, chỉ có một vài trường mở cửa nhưng bị tổ chức khủng bố IS kiểm soát. Các trung tâm giáo dục biến thành nơi để phiến quân IS huấn luyện tân binh và truyền bá tư tưởng cực đoan. Các em học sinh phấn khởi khi được quay trở lại trường học sau giải phóng. Học sinh xếp hàng trên sân trường. Những chiếc cặp sách mới này sẽ được phân phát cho các em học sinh. Học sinh xếp hàng nhận cặp sách mới. Quang cảnh bên trong một lớp học khá đông học sinh. Tường trong phòng học được trang trí với những hình vẽ đẹp mắt. Các em học sinh xếp hàng trước khi vào lớp. Một hình ảnh đông đúc khác trong ngày tựu trường. Được biết, phiến quân IS chiếm quyền kiểm soát thành phố Mosul từ năm 2014 và coi đây là một thành trì lớn của chúng tại Iraq. Tuy nhiên, trong chiến dịch giải phóng Mosul bắt đầu từ tháng 10/2016, mới đây, quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát Đông Mosul và tiếp tục tiến đánh khu vực miền bắc thành phố. Ngày 9/1/2017, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố chiến dịch chống khủng bố IS ở tỉnh Nineveh đang bước vào giai đoạn cuối. Ảnh: Hai bé gái vui vẻ khi tới trường. (Nguồn ảnh: Fars News Agency).

