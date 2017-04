10 người chết vì đốt vàng mã dịp Thanh Minh ở Trung Quốc

Xinhua dẫn báo cáo của Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết trong 3 ngày nghỉ dịp Tết Thanh Minh 2017 (2-4/4), gần 14,56 triệu người đã đến viếng 150 nghĩa trang lớn trên toàn Trung Quốc. Tết Thanh Minh được xem là dịp quan trọng để người dân Trung Quốc thể hiện lòng hiếu kính với ông bà, tổ tiên. Trong ảnh là một nghĩa trang ở Thượng Hải. Tập tục quan trọng nhất trong dịp lễ này là tảo mộ. Các gia đình mang theo hoa quả, nhang đèn, vàng mã... đến viếng mộ phần của người thân, họ hàng. Tục đốt vàng mã cho người đã khuất vẫn phổ biến tại Trung Quốc và thỉnh thoảng việc này gây ra thương vong. Bộ Công an Trung Quốc cho biết dịp Thanh Minh năm nay, toàn Trung Quốc xảy ra 3.351 vụ cháy lớn nhỏ khiến 10 người thiệt mạng. Người dân hóa vàng tại một nghĩa trang ở thủ đô Bắc Kinh. Theo Xinhua, cảnh sát đã nhận 8.164 tin báo cháy, cứu 745 người thoát khỏi nguy hiểm trong 3 ngày tết. Tết Thanh Minh có nguồn gốc từ thời Xuân Thu ở Trung Quốc. Ngày tết diễn ra đúng vào tiết Thanh Minh, một trong 24 tiết khí theo lịch cổ Trung Quốc, hiện tại rơi vào ngày 4 hoặc 5/4 hàng năm. Năm nay, người dân Trung Quốc được nghỉ 3 ngày. Theo Bộ Dân chính nước này, 5,3 triệu người đã đi tảo mộ hôm Chủ nhật, ngày đầu tiên của dịp lễ, tăng 34,2% so với năm ngoái. Một người mẹ hướng dẫn con gái quỳ lạy trước mộ người bà tại một nghĩa trang ở Bắc Kinh. Các nghĩa trang trên toàn Trung Quốc đã huy động tổng cộng 33.000 nhân viên để phục vụ việc tảo mộ của người dân, tăng 76,6% so với năm ngoái. Dịp này, các gia đình thường quan tâm sửa sang mộ phần của người đã khuất. Tuy nhiên hiện nay tại Trung Quốc, những người quá bận rộn không thể đích thân đi tảo mộ có thể thuê dịch vụ trực tuyến và theo dõi qua các ứng dụng livestream, theo BBC. Nhiều nước châu Á chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa hoặc có cộng đồng người Hoa lớn như Việt Nam, Singapore, Malaysia... cũng có Tết Thanh Minh. Trong ảnh, một gia đình gốc Hoa ở Singapore viếng mộ người thân hôm 4/4. Người gốc Hoa tại Malaysia cũng nhân dịp này đi thăm mộ ông bà.

