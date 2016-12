Công chúa Leia của Star Wars qua đời ở tuổi 60

Nữ diễn viên, biên kịch Carrie Fisher qua đời vào sáng 27/12 theo giờ địa phương, hưởng thọ 60 tuổi. Hôm 23/12, bà lên cơn đau tim khi đang đáp chuyến bay kéo dài 11 tiếng của hãng hàng không United Airlines, cất cánh từ London, Anh để trở về quê hương Los Angeles, Mỹ.



Trong những ngày qua, Carrie Fisher nhận được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ. Gia đình liên tục cập nhật thông tin tích cực về tình trạng sức khỏe của bà trên mạng xã hội Twitter.

Carrie Fisher và Harrison Ford trong Stars War. (Ảnh: Getty Images)

Song, điều không ai mong muốn đã xảy ra. Simon Halls, đại diện của gia đình Fisher, thông báo: “Billie Lourd xác nhận rằng người mẹ thân thương của cô, Carrie Fisher, đã qua đời lúc 8h55 ngày 27/12 theo giờ địa phương. Bà ấy đã, đang và sẽ mãi được cả thế giới yêu thương và nhớ đến”.

Carrie Fisher sinh năm 1956, là con gái của nữ diễn viên Debbie Reynolds và nam ca sĩ Eddie Fisher. Tuy nhiên, họ ly dị sau khi Eddie bỏ gia đình để đi theo minh tinh Elizabeth Taylor. Sự kiện là một vụ scandal lớn tại Hollywood, và Carrie Fisher khi ấy mới chỉ hai tuổi.

Ở tuổi 15, Carrie Fisher lần đầu thử sức trong công việc diễn xuất khi cùng mẹ tham gia vở nhạc kịch Irene trên sân khấu Broadway. Vai diễn điện ảnh đầu tiên đến với bà sau đó bốn năm, với bộ phim Shampoo (1975) của Warren Beauty.

Carrie Fisher bên cạnh Mark Hamill và John Boyega tại sự kiện Star Wars Celebration 2016 tại London, Anh hồi mùa hè. Họ đến để chia sẻ về Star Wars VIII, bộ phim dự kiến ra mắt cuối năm 2017. Ảnh: Tiến Tuấn.

Bước ngoặt xảy đến khi Carrie Fisher tham gia bom tấn Star Wars (1977) của đạo diễn George Lucas, nơi bà sắm vai Công chúa Leia . Cùng với Mark Hamill và Harrison Ford, nữ diễn viên được công chúng hết sức hâm mộ và tham gia thêm hai tập Chiến tranh giữa các vì sao nữa vào các năm 1980 và 1983.

Tuy từng đưa ra những phát ngôn mâu thuẫn về Leia, nhưng Carrie Fisher rốt cuộc trở lại sắm vai nhân vật ở Star Wars: The Force Awakens (2015). Phần bảy của Chiến tranh giữa các vì sao thu hơn 2 tỷ USD tại phòng vé hồi đầu năm, và huyền thoại dự kiến còn tiếp tục xuất hiện trong Star Wars VIII vào cuối năm 2017.

Bên cạnh loạt Star Wars, Carrie Fisher còn góp mặt trong một số tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Hannah and Her Sisters (1986), When Harry Met Sally… (1989), Soapdish (1991)… Bà không phải là người có duyên với các giải thưởng, dù có lần nhận đề cử Emmy vào năm 2007 khi sắm vai khách mời trong series 30 Rock của kênh NBC.

Ngoài sự nghiệp diễn viên, Carrie Fisher còn là một nhà văn kiêm biên kịch nổi bật. Năm 1987, bà cho ra đời cuốn tiểu thuyết ăn khách Postcards from the Edge. Chuyện Fisher lạm dụng chất gây nghiện và mắc chứng rối loạn lưỡng cực được ám chỉ thông qua nhân vật chính của tác phẩm.

Postcards from the Edge sau đó được chính bà chuyển thể thành kịch bản phim vào năm 1990. Tác phẩm điện ảnh do Mike Nichols thực hiện với sự góp mặt của hai minh tinh Meryl Streep và Shirley MacLaine.

Carrie Fisher bên cạnh Shirley MacLaine và Meryl Streep, những người tham gia bộ phim chuyển thể từ cuốn Postcards from the Edge (1990) của bà. Ảnh: Outnow.

Chuyến đi tới Anh diễn ra hồi tuần trước của Carrie Fisher mang mục đích quảng bá cho cuốn tự truyện mới The Princess Diarist. Tác phẩm gây xôn xao dư luận khi tác giả tiết lộ mình trải qua “tình một đêm” với Harrison Ford - chàng phi công Han Solo của loạt Star Wars.

Trong quá khứ, Carrie Fisher kết hôn với danh ca Paul Simon vào năm 1983, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài đúng một năm. Từ năm 1991 tới 1994, bà trải qua mối tình sâu đậm với Bryan Lourd, mà kết quả chính là cô con gái Billie Lourd.

"Vĩnh biệt Carrie Fisher. Cầu cho Thần lực sẽ luôn ở bên bà!", các fan Star Wars chia sẻ dòng trạng thái trên mạng xã hội.