Việt Nam đã có khí tài hiện đại chống vũ khí NBC

Vừa qua, Cục Quân y đã đưa xe chuyên dùng phòng, chống vũ khí NBC (NBC viết tắt của viết tắt của ba từ tiếng Anh "nuclear, biological, chemical" - phóng xạ, sinh học, hóa học) có tên gọi SKID NBCR vào khai thác, sử dụng. Loại xe này có chức năng tiêu tẩy, khử các tác nhân gây độc hại như mầm bệnh sinh học, ổ dịch bệnh, các loại virus, vi khuẩn, sử dụng tẩy độc ở nhiều nơi, nhiều loại công trình khác nhau.

Giới thiệu khí tài phòng chống vũ khí xạ - sinh - hóa cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: Đại Dương

Xe được thiết kế với khả năng hoạt động đa dạng, thiết bị được tích hợp đồng bộ nên xe thực hiện được các nhiệm vụ tiêu tẩy, khử độc cho người, dụng cụ, phương tiện, công trình, trong những điều kiện khác nhau.

SKIB NBCR thực hiện khử độc cho 30 người/giờ, với dòng nước ấm có nhiệt độ từ 34-36 độ C và lưu lượng nước 300lít/giờ (cùng hóa chất BX29 của hãng). Thực hiện chức năng khử độc, làm sạch dụng cụ, quân áo, thiết bị bằng dòng hơi nước nóng lên tới 180 độ C với lưu lượng nước 368 lít/giờ (cùng hóa chất BX24 cho chất độc hóa học, sinh học; hóa chất BX4O cho phóng xạ, hạt nhân). Khử độc làm sạch được 12-15 xe/giờ, với dòng nước nóng 90 độ C, lưu lượng nước đạt 1.020 lít/giờ.

Trang bị bên trong xe SKID NBCR. Ảnh: Đại Dương Các chiến sĩ trình diễn một số tính năng của SKID NBCR. Ảnh: Đại Dương

Theo giới thiệu, khí tài đặc biệt này có khả năng khử độc mặt bằng với diện tích khử 20.000m2/giờ, với tốc độ xe chạy 4km/giờ, độ rộng vùng khử 5m. Ngoài ra, chiếc xe này có khả năng phục vụ công tác cứu hỏa với khoảng cách phun 20m, với lưu lượng nước 35 lít/giờ.

Xe chuyên dụng SKID NBC được nhập từ hãng GRTSTANINI, một công ty chuyên nghiên cứu và chế tạo các sản phẩm phục vụ công tác phòng chống các loại tác nhân nguy hiểm: Hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân của Italia. Hiện nay, chiếc xe này được cấp và trang bị cho Viện Y học Dự phòng quân đội quản lý, khai thác, sử dụng, phục vụ mục đích phòng, chống dịch bệnh.

Hệ thống phương tiện tiêu tẩy, khử độc và hoạt động chuyên dùng phục vụ mục đích phòng, chống dịch được tích hợp khoa học, gọn ở phía sau xe nên tiện cơ động. Xe có khả năng tác chiến nhanh ở đường bằng, phù hợp nơi chật, hẹp, đồng thời có thể hành quân thực hiện xa trung tâm chỉ huy dài ngày. Đặc biệt, ca-bin xe rộng, đủ chỗ cho tổ 6 người khi cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Hệ thống tiêu tẩy, khử độc, phòng dịch tích hợp trên xe bao gồm đồng bộ các hệ thống hoạt động từ rửa đến phun, rải: Thanh phun chất tẩy độc trên địa hình rộng; dây dẫn nước ở nhiệt độ cao và nhiệt độ thường; bình chứa nước cố định trên xe với tổng dung tích 600 lít.

Ngoài ra, xe còn có lều khử độc thực hiện chức năng khử độc cho người và kèm theo là bộ kít khử độc cho vũ khí, quân trang.

Đáng chú ý là các loại súng phun, rải thực hiện công tác khử độc được tích hợp đồng thời cả 3 chức năng là rửa, tẩy độc và làm sạch. Các loại súng được thiết kế phù hợp với các loại hóa chất dạng bột, dạng lỏng.

Bên cạnh đó, các loại cần phun chất tẩy độc được thiết kế ở dạng cong, được sử dụng trong các trường hợp phun hơi ở nhiệt độ cao, phun vào những chỗ nhỏ, hẹp, góc khuất bên trong công trình, phương tiện. Hệ thống cũng được tích hợp các thiệt bị hoạt động độc lập như: Bình khử độc cầm tay, đeo lưng, thiết bị phun sương. Trên xe còn có các thiết bị phụ trợ cho công tác như các đẩu nối, các bồn chứa nước thải, đèn chiếu sáng khi hoạt động trong điêu kiện thiếu ánh sáng.