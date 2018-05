Vận tải cơ KC-390 Brazil chưa kịp bay đã "gãy cánh"

Dựa trên hình ảnh được Plano Brasil đăng tải, nguyên mẫu duy nhất của máy bay vận tải Embraer KC-390 đã trượt khỏi đường bằng khi đang thử nghiệm tại căn cứ Gavião Peixoto vào hôm 5/5. Và nhiều khả năng chiếc KC-390 đã hư hỏng sau vụ tai nạn trên. Nguồn ảnh: Plano Brasil. Mặc dù không đưa ra các thông báo chính thức nhưng nguyên mẫu 001 của máy bay KC-390 đã xảy ra ít nhất 2 tai nạn nghiêm trọng và lần gần đây nhất là vào tháng 10 năm ngoái. Rất may cả hai sự cố này đều không gây ra thiệt hại về người. Điều khá khó hiểu là ngay sau khi xảy ra tai nạn nhân viên dân sự tại căn cứ Gavião Peixoto đã ngay lập tức xóa số hiệu cũng như tên của chiếc KC-390 gặp nạn, thậm chí họ còn lấy bạt đen che chiếc máy bay vận tải này lại. Dựa vào hình ảnh trên không có thể thấy chiếc Embraer KC-390 trượt khá xa khỏi đường băng trước khi kịp dừng lại trước hàng rào phân giới của căn cứ Gavião Peixoto. Trước khi xảy ra vụ tai nạn trên, Không quân Brazil từng thông báo sẽ đưa Embraer KC-390 vào trang bị trong năm nay, tuy nhiên với những gì đang diễn ra thì kế hoạch trên có thể phải bị đình lại. Nguồn ảnh: Fabmil. Được biết, quá trình thử nghiệm của hai chiếc vận tải cơ KC-390 do Công ty Embraer Defense and Security của chính Brazil phát triển đang bước vào giai đoạn cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay để chuyển giao cho quân đội. Nguồn ảnh: Defense. Được Brazil phát triển từ năm 2006, chuyến bay đầu tiên của vận tải cơ hạng trung KC-390 đã được thực hiện từ năm 2015. Tới nay, quá trình thử nghiệm đã kết thúc và những chỉnh sửa cuối cùng sắp được hoàn thành. Nguồn ảnh: Defense. Tổng cộng chương trình nghiên cứu KC-390 đã tốn của Brazil khoảng 4,9 tỷ USD. Trong đó, giá thành dự kiến của KC-390 sẽ vào khoảng 85 triệu USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Photohd. Được trang bị 2 động cơ IAE V2600 - loại động cơ được sử dụng trên chiếc máy bay thương mại bản Airbus A320, KC-390 có khả năng mang theo được lượng hàng hóa lên tới tổng cộng 26 tấn. Nguồn ảnh: Wiki. Chiếc phi cơ có chiều dài 17,75 mét này có khả năng chở theo tối đa 80 hành khách, 64 lính dù với đầy đủ trang thiết bị hoặc từ 2-3 xe bọc thép Humvee. Ngoài ra, KC-390 cũng có thể làm nhiệm vụ của một máy bay tiếp liệu trên không. Nguồn ảnh: Jetphoto. Tốc độ tối đa mà vận tải cơ KC-390 đạt được vào khoảng Mach 0,8, tương đương với khoảng 800 km/h. Kèm theo đó là trần bay tốid da khoảng 10.000 mét - tương đương với các máy bay dân dụng. Nguồn ảnh: Airliners. Dù chưa hoàn thiện 100%, KC-390 đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài. Bao gồm Arghentina 6 chiếc, Chile 6 chiếc, Colombia 12 chiếc, Cộng Hòa Séc 2 chiếc và Bồ Đào Nha 6 chiếc. Trong tương lai, triển vọng xuất khẩu của KC-390 có thể nói là cực kỳ sáng sủa. Nguồn ảnh: Aircraft. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của vận tải cơ hạng trung do Brazil tự thiết kế và sản xuất.

