Tường tận kho vũ khí liên quân của Mỹ vừa trút xuống Syria

Trong đêm 14/4 theo giờ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố chiến dịch không kích Syria nhằm trả đũa các cáo buộc Quân đội Syria tấn công hóa học thị trấn Douma, Đông Ghouta trong vào ngày 8/4. Cùng thời điểm đó hai đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại châu Âu là Anh và Pháp cũng xác nhận sẽ tham gia không kích Damascus. Nguồn ảnh: USA Today. Dựa trên những thông tin được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố, nước này đã triển khai ít 120 tên lửa tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Syria, con số này gấp đôi so với số tên lửa Mỹ sử dụng trong đợt không kích năm 2017. Các hai nền tảng vũ khí chính được Washington sử dụng lần này là tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk và tên lửa hành trình AGM-158 JASSM. Nguồn ảnh: eurotopics.net. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu tên lửa Tomahawk hay JASSM tham gia không kích Syria, trong đó Tomahawk được triển khai từ ba tàu khu trục hạm USS Higgins, USS Donald Cook và USS Porter tất cả chúng đều thuộc lớp tàu Arleigh Burke. Còn JASSM được triển khai từ máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer. Nguồn ảnh: Time. Được biết mỗi tàu khu trục Arleigh Burke của Hải quân Mỹ có thể mang theo tối đa 60 tên lửa hành trình Tomahawk, bản thân USS Porter (DDG-78) trước đó trong tháng 4/2017 chính là tàu đã bắn 59 quả tên lửa Tomahawk vào Syria. Các tàu chiến Mỹ tấn công Syria lần này đều thực hiện vụ tấn công từ biển Địa Trung Hải. Nguồn ảnh: antena3.com. Kể từ đầu những năm 1990 cho tới nay, tên lửa hành trình Tomahawk luôn được xem như là “sứ giả chiến tranh” của nước Mỹ khi nó là vũ khí đầu tiên được sử dụng trong các chiến dịch quân sự quy mô của Washington ở nước ngoài. Mà điển hình nhất trong số đó là cuộc xâm lược Iraq vào năm 2003. Nguồn ảnh: National Interest. Mỗi tên lửa Tomahawk có trọng lượng chiến đấu vào khoảng 1.3 tấn và chiều dài 5,56 m, Tomahawk mang được đầu đạn nặng 450 kg hoặc đầu đạn hạt nhân W80. Tên lửa Tomahawk dù có tầm bắn lên tới 2.500km với hành trình cận âm 880km/h, Tomahawk vẫn có thể thay đổi mục tiêu khi đang di chuyển. Nguồn ảnh: Meme Center. Nếu tên lửa Tomahawk được Hải quân Mỹ sử dụng phổ biến trong các chiến dịch quân sự quy mô, thì tên lửa hành trình JASSM lại được Không quân Mỹ sử dụng như một loại vũ khí chiến thuật và dành cho những mục tiêu đặc biệt. Đó chính là lý do vì sao nó được triển khai từ máy bay ném bom B-1. Nguồn ảnh: Phys.org. Hiện vẫn chưa rõ số lượng JASSM được Mỹ sử dụng tấn công Syria trong đêm 14/4 những con số này chắc chắn sẽ rất lớn, bởi một chiếc B-1 có thể mang theo tới 24 tên lửa JASSM cho một nhiệm vụ không kích tấn công đồng thời hàng chục mục tiêu khác nhau. Nguồn ảnh: Business Journals. JASSM là mẫu vũ khí tấn công chính xác nhất thế giới hiện nay, so với người tiền nhiệm AGM-154 loại vũ khí này có tầm tác chiến xa hơn và thông minh hơn, bên cạnh đó nó còn sở hữu thiết kế tàng hình. JASSM hoạt động với vai trò như một tên lửa hành trình tấn công mặt đất. Nguồn ảnh: russiancouncil.ru. JASSM có trọng lượng chiến đấu vào khoảng 1 tấn được trang bị một đầu đạn nặng 450 kg, tiêu diệt được mọi mục tiêu trên mặt đất. Tên lửa này có tầm bắn 370 km, phạm vi này nằm ngoài tầm với của các hệ thống phòng không hiện đại nhất của Quân đội Syria. Nguồn ảnh: USNI News. Trong khi Mỹ triển khai đồng thời Hải quân - Không quân tham gia không kích Syria thì hai đồng minh của nước này là Anh và Pháp chỉ triển khai một lực lượng hạn chế gồm các chiến đấu cơ đa năng Dassault Rafale (Pháp) và Panavia Tornado (Anh). Cả hai quốc gia này đều sử dụng tên lửa tấn công chính xác tương tự JASSM của Mỹ. Nguồn ảnh: russiancouncil.ru. Theo đó, phi đội chiến đấu cơ Anh-Pháp tham gia không kích Syria trong đêm 14/4 sử dụng các tên lửa hành trình Storm Shadow (SCALP EG) dòng vũ khí tấn công chính xác hiện đại nhất của Pháp hiện nay và được thiết kế dành cho các chiến đấu cơ Rafale của nước này. Nguồn ảnh: Pinterest. Dù có trọng lượng chiến đấu chỉ vào khoảng 1.3 tấn nhưng mỗi chiếc Rafale chỉ có thể mang theo tối đa 2 tên lửa SCALP EG, nó được trang bị sẵn một đầu đạn nặng 450kg và có độ sai lệch chỉ trong bán kính 3 mét. Tầm bắn của SCALP EG ước đạt hơn 500km và có hành trình bay cận âm. Nguồn ảnh: Defense News. Ngoài ra, một tàu khu trục của Pháp thuộc lớp tàu chiến đa năng FREMM đã phóng một loạt các tên lửa hành trình MdCN do Pháp tự phát triển vào các mục tiêu được nghi là cơ sở sản xuất vũ khí hóa học ở Syria. Hiện tại Pháp chỉ mới đang thử nghiệm MdCN và loại tên lửa này có tầm bắn ước tính vào khoảng hơn 300km. Nguồn ảnh: Mer et Marine. Mời độc giả xem video: Phòng không Syria đánh chặn tên lửa liên quân trời bầu trời Damascus. (nguồn Al Jazeera)

