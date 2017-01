Trầm trồ súng máy tự động do Việt Nam chế tạo

Trong 5 năm (giai đoạn 2011-2015), Viện vũ khí (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã nghiên cứu sản xuất thành công nhiều loại trang bị vũ khí hiện đại, tương đương mẫu của nước ngoài cho quân đội ta. Một trong những loại vũ khí đáng kể nhất là tổ hợp súng máy 12,7mm điều khiển từ xa. Hiện nay, trên thế giới, rất nhiều quốc gia (Nga, Mỹ, Israel, Pháp, Đức…) đã nghiên cứu thành công hàng loạt mẫu súng máy, pháo điều khiển từ xa tích hợp cho xe thiết giáp, xe tăng, tàu chiến, công sự cố định. Ưu điểm của loại vũ khí này là xạ thủ có thể ngồi từ nơi khác, được bảo vệ để ấn nút bắn vào mục tiêu được “soi” bởi camera. An toàn hơn rất nhiều so với việc xạ thủ phải đứng sau súng. Tổ hợp súng máy tự động 12,7mm được thiết kế gồm 3 phần chính: giá điều khiển đa năng; máy tính trung tâm và camera quan sát ngày – đêm do cán bộ, kỹ sư phòng tự động điều khiển, Viện Vũ khí nghiên cứu chế tạo. Loại súng máy mà ta tích hợp lên tổ hợp vũ khí tự động này có thể là khẩu đại liên hạng nặng 12,7mm NSV do Nga sản xuất, nhưng hiện ta đã làm chủ công nghệ chế tạo hàng loạt trong nước. Súng đạt tốc độ bắn 700-800 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 1.500m tới 2.000m chống mục tiêu trên không và mặt đất. Cận cảnh camera quan sát ngày – đêm được lắp trên thân súng 12,7mm. Còn đây là máy tính điều khiển trung tâm, có thể bố trí cách xa bệ súng. Khí tài khá nhỏ gọn, đơn giản, tiện lợi lắp trên các loại tàu chiến nhỏ, xe bọc thép. Bắn thử nghiệm tổ hợp súng máy 12,7mm điều khiển từ xa tại thao trường Miếu Môn. Phần mềm quản lý – tác chiến tổ hợp súng máy phòng không. Theo đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng tự động điều khiển, Viện Vũ khí, sau quá trình bắn thử nghiệm, dựa trên ý kiến của hội đồng tư vấn thì nhóm đề tài đang nghiên cứu chuyển camera ngày – đêm xuống dưới thân súng để đảm bảo độ đồng trục với nòng. Thứ 2 là hộp tiếp đạn hiện chỉ chứa 200 viên, phương hướng là phải tăng lên dự trữ 500 viên để duy trì hỏa lực lâu hơn. Sau khi hoàn thành vược điều chỉnh, tổ hợp súng máy tự động sẽ được sản xuất hàng loạt cho các đơn vị toàn quân. Ảnh: Tổ hợp súng phòng không 12,7mm điều khiển từ xa bắn thử nghiệm lần cuối tại trường bắn Miếu Môn.

